中華電信正式啟用5G　備妥2000座基地台遍布全台22縣市

▲中華電信董事長謝繼茂在典禮上表示，中華電信身為國內電信龍頭，5G率先啟用對產業與消費者的意義重大。（圖／記者葉政勳攝）

▲總統蔡英文在典禮上致詞表示，台灣今日走向5G商用階段的里程碑，也跟著美、日、韓等國一同走入5G時代。（圖／記者葉政勳攝）

中華電信今（30）日舉辦5G啟用典禮，宣告台灣走入全球5G網路的「前前段班」，與美、日、韓等國一同邁向5G科技新紀元。中華電信指出，目前已在國內建設2000座5G基地台，遍布全台22縣市，涵蓋全台重要商圈、50所大專院校以及各大交通樞紐，更以理論峰值下載速率2Gpbs的網速，引領產業與消費者共創美好的科技生活。中華電信董事長謝繼茂在典禮上表示，中華電信身為國內電信龍頭，5G率先啟用對產業與消費者的意義重大；中華電信在今年2月21日5G牌照競標結束後，快速出手聯繫廠商，因此相關設備建設未受疫情影響，才能以如此高效率的速度在全台建立起5G網路。謝繼茂表示，中華電目前已在全台建設2000座基地台，涵蓋各大商圈、大專院校、科技園區、高鐵、台鐵、桃園機場捷運、台北捷運等處，到年底預計全台就會擴增到4000座基地台，力拼在3年內共建設1萬座基地台；中華電5G也以4G／5G EN-DC雙連結技術，打造全台最廣的行動雙網信號涵蓋，理論峰值下載速率更可接近2Gbps，領先業界。蔡英文在典禮上致詞表示，台灣今日走向5G商用階段的里程碑，也跟著美、日、韓等國一同走入5G時代，在這個5G時代中，下載一個2G影音僅需10秒鐘，象徵著過去以文字為主的通訊，將走向以影音溝通，這對政府而言，不僅會加速救災或醫療等任務，更能提高政府效能與城市治理能力；政府未來也將投入超過200億的資金，活絡整體市場，更將健全國內5G產業生態系。至於民眾最關心的5G資費方案，中華電本次提供8種資費級距，包含月繳599、799、999、1199、1399、1599、1799、2699元等。中華電信開台首波也推出「早鳥優惠」，月繳599到1199元即享「行動上網雙倍送」、月繳1399以上享「行動上網吃到飽」、月繳1599元以上可享「流量轉贈」及「5G應用服務加購優惠價」。