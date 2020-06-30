唐鳳真能控制電波 ？搭客運見「干擾畫面」　乘客全傻眼

因為今年替台灣防疫立功有成、人氣飆漲，連日本都認證是「天才 IT 大臣」的數位政委唐鳳被謠傳可以「控制腦波」，就連原為闢謠用的 LINE 官方帳號「美玉姨」都被塑造成用來監控大家聊天訊息的工具。而近日就有網友分享自己在客運站上，看見唐鳳「干擾新聞訊號」的畫面，引起眾人討論。

端午連假才剛結束，不少民眾趕在連假最後一天搭客運回住處，而就有網友搭車時在客運站發現，月台上播報唐鳳的新聞畫面時，剛好遇上訊號被干擾、不穩定的畫面，只見新聞報導中，採訪唐鳳的影像有大半遭到亂訊干擾，完全看不出下半部的畫面內容，這個畫面也讓不少網友看了大笑表示「太巧了吧」。

▲網友分享唐鳳「干擾新聞」的巧合畫面，引起討論。（圖／翻攝自臉書社團「新·路上觀察學院」）

這個畫面一曝光，立刻就吸引眾多網友留言「趕快用鋁箔紙包住頭」、「這是強制覆蓋他台訊號的現象」、「鋁箔紙會增幅，要用鉛帽」、「慘了慘了原 Po 拍下來也會被操控」、「台灣萬磁王出現了」、「就這樣被你增幅」，不過也有網友好奇表示「好想知道到底是在報導甚麼」、「客運的訊號真的那麼差嗎」。

事實上，唐鳳透過數位防疫措施成功的案例，也讓他獲邀登上 CNN 受訪。他也特別在專訪提到台灣是如何透過全民健保、 1922 疫情熱線電話和與手機基地台業者配合，執行電子圍籬系統，成功在沒有大規模封城下，卻有效控制確診、死亡案例的對策，讓台灣的防疫成果登上國際舞台。（編輯：楊智傑）