飄洋過海「臭」死你　七美垃圾場火警43公里外馬公受害

▲消防人員到達現場後回報是廢棄物起火燃燒，消防人員立即部署水線搶救，現場火勢於16時55分控制。（圖／澎湖縣消防局提供）

▲澎湖海域颳起強烈的南風，七美垃圾場悶燒的濃烈燒焦氣味，竟然在晚間吹到遙遠的馬公，「氣味」飄洋過海43公里之遠。（圖／澎湖縣消防局提供）

澎湖七美鄉西湖村垃圾掩埋場29日下午發生火警，消防局獲報後立即派遣七美分隊2車7人(含義消3人)前往搶救，並由隊員張宗任負責現場指揮，因火勢強大另分別通知七美航空站消防班支援消防人車、七美鄉公所支援灑水車及七美安檢站支援人力前往協助，火勢雖然在下午16時55分受到控制，但仍有持續悶燒的情形，而昨晚恰巧颳起南風，距離43公里遠的馬公本島都籠罩在垃圾悶燒的焦臭味之中，甚至有民眾報警懷疑自宅被縱火。澎湖縣消防局在29日16時10分接獲報案，指位在七美西湖村的垃圾淹埋場發生火警，消防人員到達現場後回報是廢棄物起火燃燒，消防人員立即部署水線搶救，現場火勢於16時55分控制，即由現場指揮官協請七美鄉公所調派機具怪手前往開挖。惟因現場悶燒及地質鬆軟，導致怪手無法進行相關作業，經現場勤務人員評估無立即危害之虞，即先行採取警戒方式處理。最後在21時58分怪手排除地形影響等因素進行開挖，並由七美分隊與七美航空站消防班人車灑水滅火。火勢於30日凌晨1時05分才熄滅，燃燒面積約100平方公尺，無人員傷亡及財物損失。不過因昨晚澎湖海域颳起強烈的南風，七美垃圾場悶燒的濃烈燒焦氣味，竟然在晚間吹到遙遠的馬公，「氣味」飄洋過海43公里之遠，甚至馬公市仁愛路有位鮑姓民眾，還打電話給消防局懷疑自宅遭到縱火，而西嶼地區也有人在臉書社群詢問，為什麼空氣中有燒焦味。消防局七美分隊於上午6時20分重回現場勘察，發現仍有悶燒情形，該分隊已召回休假人員返回駐地，將持續派遣人車配合鄉公所開挖處理悶燒情形，避免再次復燃。