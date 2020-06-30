快訊／台哥大公布8種5G資費！月付1399即可吃到飽

台灣今（30）日正式進入5G世代！台灣大哥大今正式舉辦5G開台盛會，並同時公布多元5G資費方案。台哥大提供月租599到2699元等8種的資費方案，其中月付999可享60GB高速上網、月付1399即可5G高速吃到飽。台哥大針對用戶習慣，創新推出5G升級「好速成双」專案，月付1399元可享在家光纖上網、在外5G網路吃到飽。另外，針對月租599到2699元不等的5G資費方案，在10月31日前還加贈熱點分享無限包；同時，台哥大也推出5G預付卡，只要999元即可享60GB網路流量（可用60日）與國內通話費100元（約可撥打55分鐘）。在流量方面，月付1399以上即可5G高速吃到飽；而599、799等方案分別提供24GB、36GB，量到將降速5mbps；月租999、1199資費提供60GB、100GB，量到將降速10mbps。在熱點分享方面，599至1199型資費綁約期間加贈熱點分享功能，但僅限申辦專案的上網傳輸量進行分享，不額外贈送熱點分享量，例如專案上網量為20GB，熱點分享5GB後，上網傳輸量僅剩15GB。搭配1399型以上的專案，申辦日起至10月31日為止加贈熱點分享功能，並享熱點分享不限傳輸量優惠；11月1日起至綁約期滿，依專案分別贈送熱點分享傳輸量，贈送的熱點分享傳輸量獨立計算，超額分享後，往速降至10Mbps以下。台哥大宣布，7月1日0時起正式上線5G網路服務，用戶們6月30日午夜12時過後，及能在台哥大網路門市搶先申辦5G門號或是續約，或是可在全台門市營業時間內搶頭香。