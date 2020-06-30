速食業首見！本土品牌引進人臉辨識點餐系統

▲台灣本土的速食業者也推出全新型態店面，此次更推出早餐時間新選擇搶進市場，更引進了具有人臉辨識系統的自動點餐機，紀錄每一個客人的餐點喜好。（圖／記者黃仁杰攝,2020.06.30）

▲新店面開幕同時，系列早餐也同步上線，包含蔥抓餅及漢堡系列。（圖／記者黃仁杰攝,2020.06.30）

許多餐飲品牌時常推陳出新，除了新菜單、新活動拚創意外，台灣本土的速食業者也推出全新型態店面，此次更推出早餐時間新選擇搶進市場，更引進了具有人臉辨識系統的自動點餐機，紀錄每一個客人的餐點喜好，讓每個人成為熟客。業者也在今（30）日宣布46周年生日慶，也因應中央振興卷推出限定套餐，還有專屬「振心券」，預計一連串的革新將再創下2成以上的業績高峰。台灣炸雞速食品牌頂呱呱自1974年7月20日於西門町創立至今46個年頭，於今年盛大舉辦集團46周年慶，更發佈生日慶主題「生日就該一個月」的6大新梗，包含最新優惠活動及速食餐飲經營的趨勢觀察。業者將在7月1日開幕士林劍潭門市，選在捷運站旁的精品宅1樓店面，想抓住通勤族人流。該店面首度導入全自動點餐系統，顧客進門即可透過點餐機台進行自助點餐，點餐後取得預約號碼，餐點製作完畢時，將可於「自助取餐櫃」取得點購的餐點，全程無須與店員有任何的接觸動作與對話。新的點餐系統增設了「人臉辨識功能」熟客馬上可以跳出過去常點的餐點，將走進早餐店跟老闆娘說「今天一樣」的情境完全電子系統化呈現。業者表示，有別於其他業界只做到自助點餐服務，仍然需要到櫃檯取餐，希望能將「自動化」做到最極致，未來也將評估陸續導入。業者繼7月1日正式開幕的士林劍潭店，下半年也預計將陸續於桃園機場、青埔八景島水族館等開設新展店。業者表示，除了國內的展店計畫外，原先已在美國、上海的據點也會持續擴張，預計在下半年進軍馬來西亞，明年進軍日本。新店面開幕同時，系列早餐也同步上線，包含蔥抓餅及漢堡系列，更推出加價49元升級套餐優惠，包含配餐及手搖杯茶飲。業者表示，因應早餐正式開賣，新店面營業時間將延長至早上7點到晚上11點，提供給附近居民及遊客一整天的用餐服務。後疫情時代來臨，業者也將發放第二波振興卷，這次擴大使用範疇，延伸至全集團旗下品牌，包含頂呱呱、美國功夫茶、東京油組総本店、新加坡發起人肉骨茶、韓國魷魚大叔、美國紐約舒芙蕾皆可使用，整本振興券最高可省2200元，預計發行2萬本。同時，也配合政府發放振興券，推出振興券限定套餐，約7折的優惠價格，鼓勵民眾前往消費。