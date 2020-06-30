中華電vs.台哥大　5G資費比一比

▲中華電信推出5G資費方案。（圖／NOWnews製圖）

▲台灣大哥大推出5G資費方案。（圖／NOWnews製圖）

今（30）日中華電信與台灣大哥大雙雙宣布5G開台，雖說電信三雄之一的遠傳電信要等到7月3日，但我們先比較一下已經宣布開台的兩家業者，所提供的5G資費。延續4G吃到飽的消費習慣，兩家業者也將5G資費主力放在吃到飽這個層級。簡單來說，不管是中華電信或是台灣大哥大，若消費者想要享有5G吃到飽費率，月租費最少都要繳交新台幣1399元。不過兩者間最大的差別在於1399元以下的方案，中華電信提供的月租599到1199元的方案，5G均限速在500Mbps，若使用者利用手機開啟熱點分享流量，也均合併於行動上網的流量數。但台哥大所提供1399元以下的方案，行動上網的速率並不加以限制。另外，則是VoLTE這項4G時代就已經有的技術，簡單來說，這項技術可以讓使用者在通話時，享有更好的音質及更清晰的通話品質。在中華電信提供的方案裡，月租999元以下的方案，使用者還需另外申請開通這項業務，而台灣大哥大則是免費享有。再者則是通話優惠，台灣大哥大針對5G用戶，提供網內全數免費方案，但中華電信的用戶則是要選擇999元以上的月租費才能享有。後續包括遠傳電信、台灣之星等業者，預計都將於7月3日公布5G資費，消費者也可以等等這兩家的資費方案，再做決定。不過，要提醒民眾的是，由於5G剛開台，初期的通話品質及網路速度，可能都還不夠穩定，也有待系統業者基地台的建設速度而定，民眾在做出決定前，最好先與系統業者聯絡，確定自己常出沒的地區訊號品質再做最後決定。