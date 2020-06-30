台灣5G網路開跑！全台僅3地區「訊號滿格」：南部一大塊

今年可說是台灣邁向 5G 元年，除了中華電信於今（）日宣布 5G 網路服務正式開跑，總統蔡英文也宣布台灣將跨足進入 5G 商用的時代，與美國、韓國、日本等一併進入 5G 服務的新天下。而中華電信也宣布了目前全台網路涵蓋率的分布數據，只見全台 5G 訊號滿格的區域不多，而南部更是超車雙北，分布在台南、高雄兩大區域。

目前中華電信在全台 22 縣市共建置 2 千座基地台，預計年底前完成 3 千座。而根據中華電信官網提供「

全台網路涵蓋率查詢

」服務，可以發現目前全台能收到 5G 訊號滿格的地區分別落在雙北都會區、台中市區、台南與高雄市區，這幾處可收到的 5G 訊號普遍可以來到 200 Mbps ~ 1 Gbps，是目前台灣最密集的地區。

▲雙北地區涵蓋中華電信網路訊號範圍。（圖／翻攝自中華電信官網）

此外，中華電信更表示目前基地台涵蓋各大商圈、大專院校、科技園區、高鐵、台鐵、桃園機場捷運、台北捷運等處，因此從圖中可見不少 5G 訊號滿格的涵蓋範圍如台南的善化區、新市區也屬於鄰近科技園區的密集地帶。而除了打造全台最廣的行動雙網信號涵蓋外，也將透過技術達到理論峰值接近 2 Gbps 的下載速率，更加便利快捷。

▲因為鄰近科學園區，不少地區的 5G 訊號也接近滿格水準。（圖／翻攝自中華電信官網）

事實上，總統蔡英文也在臉書發文表示將和電信業者一起組成「 5G 國家隊」，透過加速投入資金、鬆綁法規、活絡市場等措施，健全國內 5G 產業生態系。此外也將藉由挹注超過 200 億的資金，利用 5G 「高頻寬」、「低延遲」、「大規模聯網」的三大特性，來加速救災或醫療等任務，更能提高政府效能與城市治理能力。（編輯：楊智傑）