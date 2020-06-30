快訊／口罩國家隊持續上工　指揮中心拍板：徵用到年底

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，台灣雖然疫情趨緩，已經多日沒有本土個案了，但是中央流行疫情指揮中心29日招開，「定額徵用口罩後續使用相關事項第二次討論會議」，會中確定將口罩徵用時間延續到12月底。
先前因為新冠肺炎疫情趨緩，口罩需求降溫，且生產儲備數量達到一定水準，經濟部宣布6月1日開始一般醫療口罩全額徵用改為每日提供800萬片口罩給政府的「定額徵用」，其餘生產口罩可以開放國內外銷售，讓民眾可以自由買賣口罩，同時寄送到海外也全面開放。
指揮中心發言人莊人祥表示，口罩徵用從6／14到6／24，平均有大約839萬，超過徵用的800萬片，所以還是要持續徵用，不然沒有持續徵用是不夠的，經過開會後決定先將徵用結束日期訂到12月底。
莊人祥也提到目前民生用的佔比60%，醫療部分22％，還有其他公務使用7%、產業5%，另外其他部會佔比6%，莊人祥也透露，目前口罩庫存大約還有1.3億片，國內每日產量兩千萬片，目前還沒有提高徵用的打算，會再觀察看看，如果庫存低於1億片時，才需要每日徵用到1200萬片。
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