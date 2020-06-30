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下班小心變落湯雞　10縣市發布大雨特報

記者張志康/綜合報導-2020-06-30 17:37:55
▲中央氣象局發布大雨特報。（圖／翻攝自中央氣象局官網）
中央氣象局稍早針對國內中部以北10縣市發布大雨或豪雨特報，氣象局表示，由於今日全台天氣晴朗炎熱，午後對流雲系發展旺盛，容易有短時強降雨發生。

發布豪雨特報的縣市為台中市山區，另外發布大雨特報的縣市則包括了基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣。

氣象局表示，在大雨特報區內，民眾應注意雷擊及強陣風的發生。

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