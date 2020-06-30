安心旅遊補助明上路！自由行最高折兩千　逾十萬民眾響應

交通部觀光局推出的安心旅遊補助方案，即將在明（7/1）日正式上路，自由行每人每房折抵1000元住宿費，離島可再多使用一次；交通部長林佳龍今（30）日在臉書上表示，已有超過10萬民眾登錄，參與業者超過8000家，是歷來民眾與業者參與最踴躍的一次。
新冠肺炎疫情重創經濟，同時也導致人流靜止，首當其衝的觀光相關產業，包括旅行業、導遊領隊、旅宿業業績從2月開始幾乎歸零，為了達到振興經濟目的，交通部在疫情趨緩之際，啟動復甦與振興計劃，投入39億元預算，實施安心旅遊補助方案，提供自由行民眾每房補助1000元，每人限一次，離島加碼一次優惠，最高一人折2000元，須事先上網登錄身分證等相關資料。另外遊樂園於7、8月暑假期間，提供19歲以下民眾免費入園且不限次數；台灣觀光巴士也提供半日、一日行程兩人同行一人免費優惠。
林佳龍表示，最夯的自由行住宿獎助明天就要上路，已經有超過10萬民眾登錄，超過8000家業者參與，這也是歷來民眾與業者參與最踴躍的一次，期盼能夠透過這波活動，讓無法出國旅行的國人，藉這個機會好好認識台灣。
由於國旅反應熱烈，林佳龍還考量預算可能不足，日前宣布再加碼投入20億元預算，盼民眾能夠搭配三倍券及各部會補助，來炒熱國內旅遊氣氛，同時也提醒民眾在旅遊時，仍要配合相關防疫規定，飲食方面可享用個人套餐或使用公筷母匙禮儀，住宿時建議2人1室或1人1床，出外要戴上口罩或保持社交距離、搭乘大眾交通工具也要上車消毒、配合量測體溫，盡量避開觀光景點尖峰時段或盡可能選擇戶外景點。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。