海洋活化12支箭　賴峰偉倡辦澎湖「豐漁季」

為落實「海洋活化12支箭政策」，讓澎湖縣的孩子能更親近海洋，澎湖縣政府農漁局特與五德國小、風櫃國小、隘門國小、吉貝國小、中屯國小及雙湖國小等6所小學，合作試辦海洋教育實作體驗課程，教學內容涵蓋珊瑚礁、大型海藻、沙蟹、海膽及九孔等物種，希望強化在地聯結及跨單位資源共享。





澎湖縣長賴峰偉30日上午特別到每一個攤位給小朋友加油鼓勵，說澎湖要發展自己的海洋文化，未來他打算辦「豐漁季」，厚植澎湖海洋永續經營的軟實力。



▲由學生親自擔任解說員做靜態海報展示、活體生物講解、實作課程體驗等，為來賓做詳盡且生動的解說。（圖／記者張塵攝，2020.06.30） 今天活動由吉貝國小的石滬舞與中屯國小的海洋舞台劇揭開序幕，6所國小以園遊會擺攤形式，將整學年的成果展示於攤位上，有靜態海報展示、活體生物講解、實作課程體驗等，並由學生親自擔任解說員，為來賓做詳盡且生動的解說，也透過活動展示來增進校際之間交流，加強學童及教師間的情誼。



