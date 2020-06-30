海洋活化12支箭　賴峰偉倡辦澎湖「豐漁季」

為落實「海洋活化12支箭政策」，讓澎湖縣的孩子能更親近海洋，澎湖縣政府農漁局特與五德國小、風櫃國小、隘門國小、吉貝國小、中屯國小及雙湖國小等6所小學，合作試辦海洋教育實作體驗課程，教學內容涵蓋珊瑚礁、大型海藻、沙蟹、海膽及九孔等物種，希望強化在地聯結及跨單位資源共享。
澎湖縣長賴峰偉30日上午特別到每一個攤位給小朋友加油鼓勵，說澎湖要發展自己的海洋文化，未來他打算辦「豐漁季」，厚植澎湖海洋永續經營的軟實力。
今天活動由吉貝國小的石滬舞與中屯國小的海洋舞台劇揭開序幕，6所國小以園遊會擺攤形式，將整學年的成果展示於攤位上，有靜態海報展示、活體生物講解、實作課程體驗等，並由學生親自擔任解說員，為來賓做詳盡且生動的解說，也透過活動展示來增進校際之間交流，加強學童及教師間的情誼。
澎湖縣水產種苗繁殖場負有海洋資源復育及創造生物多樣性之責，利用本身既有海洋生物繁養殖基礎及資源，近年來在環境教育宣導上多有著墨，利用場內既有生物材料配合各式儀器，並結合各校環境等特色，發展出系統性的海洋教學，讓學童在操作的過程中整合既有知識，培養觀察、推理與歸納能力，進而增進海洋知能，提升並健全海洋環境倫理情操，藉此發揮更多價值。
縣長賴峰偉表示，對於許多澎湖人而言，海洋不僅僅是生計根本，亦是生活方式及幸福泉源，這次農漁局結合澎湖的國中小學舉辦一系列海洋課程活動，能讓學童能更理解海洋、認知海洋。尤其同學親自向來賓解說自己家鄉海洋的生物習性與特色，知海、說海更加愛海，讓這片海洋在我們的下一代更加興旺繁茂。