他跪求最好吃的乾泡麵！老饕曝「必囤3款」：很值得一試

▲泡麵方便快速，是許多人宵夜的最佳夥伴，不少人甚至以泡麵取代正餐。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，不少人甚至以泡麵取代正餐。然而，有網友就好奇在 PTT 發問「最好吃的乾泡麵是？」釣出不少老饕分享心目中的「必囤口味」。

原 PO 在 PTT 女孩板發文詢問大家「最好吃的乾泡麵是不是維力炸醬麵？鹹鹹香香的，好下麵，忍不住一口接一口，只是吃完有點空虛，會想再開一包，還有什麼更好吃的乾泡麵嗎？」

▲網友在 PTT 討論最好吃的「乾泡麵」是哪款。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛點名這 3 款，即「印尼 營多麵」、「維力 大乾麵」與「台酒 三杯雞風味乾麵」，「（大乾麵）地獄辣椒那個真的讚，可以自加起司片，超肥超好吃」、「台酒三杯雞乾麵 & 印尼炒泡麵必囤！」「喜歡地獄辣椒，浪味炒麵也不錯吃」、「大乾麵的紅油擔擔」、「台酒三杯雞也很猛！可以自己買里肌肉加進去」、「印尼炒麵！」「營多麵啊！那個蒜香口味的超讚超香」、「印尼泡麵超讚，加顆蛋，再來一碗」。

另還有人認為「排骨雞麵乾的好吃」、「以前的維力（炸醬麵）淚推」、「韓國的乾泡麵蠻多好吃的，尤其最後用小火收乾醬汁巴著麵體，真的超夠味好吃的」、「曾拌麵，辣得剛剛好」、「統一肉燥弄成乾麵好吃，油包粉包一起下去拌」、「來一客鮮蝦，乾的也很好吃」。（編輯：許苡晴）