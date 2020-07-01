振興三倍券今開放預購！4大超商「優惠活動」一次看

除了 15 日可於郵局直接領取外，民眾也可至 4 大超商進行預購，預購時間從今天早上 9 點起至 7 日晚上 10 點止，而因應三倍券開跑，4 大超商也加碼推出許多預購優惠，包括：星巴克好友分享券、購物金、咖啡買一送一券等好康活動，以下《 NOWnews 》整理帶你一次看！

▲到 7-11 門市完成預購即可獲得「星巴克美式咖啡好友分享券」1 張。（圖／翻攝自7-11官網）

▲透過 My FamiPay 支付預購三倍券即贈 50 元購物金。（圖／翻攝自全家官網）

▲至萊爾富預購三倍券，憑繳費單據可享 10 元抵用金，以及大冰、熱美式或拿鐵半價優惠。（圖／翻攝自萊爾富官網）

振興三倍券今（ 1 ）天正式上路，7/1-7/7 至實體門市預購三倍券，繳費後即可獲得 2 張面額 50 元的購物金抵用券（共 100 元），可於 7/15 搭配三倍券至門市做使用。到 7-11 門市完成預購即可獲得「星巴克美式咖啡好友分享券」1 張，可於 7/1-7/9 做使用。使用中國信託、國泰世華、台新、永豐、台北富邦信用卡支付，即可獲得 50 元購物金抵用券（限 7/10-7/12 使用），而若透過 icash2.0 聯名卡或 icash Pay 支付則加贈 2 杯 CITY 中杯美式（以 40 點 OPEN POINT 贈送）。7/1-7/5 到門市預購並繳費完即可享 CITY CAFE 大杯拿鐵第 2 杯半價、樂事洋芋片指定品項同價位第 2 件 5 折，以及可樂果口味任選第 2 件 10 元等多項好康。7/1-7/7 至全家預購三倍券，憑預購單據，可享大杯冰金萱鮮橙青茶或大杯冰拿鐵 39 元加價購優惠。另外，使用 My FamiPay 支付預購三倍券即送 50 元購物金，將於 7 月 15 日發送至「全家 App 」中，使用期限至 7 月 31 日，限量 80000 名。至全家預購振興三倍券，憑單據可享大杯美式或拿鐵同品項買一送一，同時更享「大戶屋」2 人同行 300 元抵用券。首次憑單據領取將送 100 元購物券 1 張，全家會員使用該券消費再送 9 張 100 元購物券（每張需滿 600 元才可折抵），使用期限至 8 月 31 日，限量 300000 名。利用「 OKgo 機台」預購三倍券，結帳當下憑單據享有「大杯美式買 1 杯送 3 顆茶葉蛋」優惠，以及大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water 600ml 買 1 送 1 等活動。至萊爾富預購三倍券，憑繳費單據可享 10 元抵用金，以及大冰、熱美式或拿鐵半價優惠，使用期限至 9/22 止。另外，利用「 HiPay 」綁定指定銀行或悠遊卡方式結帳，除銀行加碼活動外，會員再享 30Hi 點回饋，還可參加抽獎，獎品包括：MacBook Air i5、德國雙人真空悶燒罐、electrolux 熨斗、虎牌保溫瓶等。不僅如此，利用 HiPay 綁定台新銀行卡預訂三倍券，單筆金額滿 1000 元，即享 10％ 回饋，限量 20000名；綁定國泰世華銀行卡預訂則贈 50 元購物金，限量 25000 份。而萊爾富 App 會員若於 7/15-7/28、7/29-8/25 這兩個期間，到門市使用紙本振興三倍券購買指定商品，單筆消費滿 500 元就送 200 元購物金，單筆累計無上限。（編輯：許苡晴）