13新制今天上路　振興好康等你用

振興三倍券1日預購15日上路

振興觀光國旅五大補助啟動

藝文、客庄推優惠拚振興

四大保險業新制即日上路

上市櫃公司須發英文版重訊

不動產實價登錄回歸買賣雙方

大型車職業駕駛年齡上限延至68歲

各車種監理業務可越區辦理

三大食品業納入HACCP規定

食品廠應設置衛生管理人員

食藥署全面納管笑氣

食品過敏原強制標示增至11種

農委會推農業經營準備金吸引青年

今年上半年全國都因為新冠肺炎肆虐受到影響，好不容易在台灣疫情逐漸趨緩，從今天起，包括振興三倍券、安心國旅輔助等振興好康，再加上交通、食品、農業等新制度上路，《NOWnews今日新聞》為大家整理出今天開始的各項新制，讓讀者們一次搞懂各項新制。國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，政府自即日起全面啟動經濟振興方案，自即日起，民眾可以在官網、超商預訂振興三倍券，7月15日起正式上路。實體券民眾支付1000元可換取3000元振興券，數位券則是於即日起開放綁定電子支付、電子票證、信用卡，民眾支付新台幣5,000元，就可拿回2,000元。但要注意的是，振興三倍券必須在12月31日前使用完畢，並無法使用在電商網購、水電費、買股票等。中低收入戶族群將直接匯款 1000 元至帳戶內。配合振興券上路，交通部觀光局也自本月起推動安心國旅5大補助方案，不分平假日皆能適用。其中，自由行旅客住宿每房獎助1000元，離島每人可多優惠1次；團體旅遊本島每人每日獎助700元、離島則為1200元，優惠至10月31日截止，為期4個月。此外，高中以下學子，暑假可不限次數免費暢遊全台遊樂園，優惠期間為7月1日至8月31日，2001年7月以後出生的國民皆適用。為振興藝文產業，文化部推出每份600元的「藝 FUN 券」，目前規劃於7月18日上午9時至7月20日晚間9時開放民眾一人一機下載App及註冊，7月21日抽籤發放200萬份，7月22日中午起，可在博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院等全台超過1萬家以上店家使用。教育部也推出每人500元的「運動抵用方案」，預計核發400萬人次，採先登記後抽籤方式，於7月28日開放民眾登記。7月1日起，19歲以下國民可免費參觀教育部所屬 5 大科學教育場館。客家委員會推出「369浪漫客庄產業振興專案」，7月15日起，發放使用期限至年底的800元電子旅遊券。金管會為讓保險回歸保障本質、整頓壽險業商品結構，自即日起，四大保險新制正式上路，包括：調高死亡保障門檻、宣告利率平穩機制、新契約責任準備金利率調降及契約服務利潤（CSM）不得低於零。其中，固定利率型保單首當其衝，尤其是終身型壽險及終身型健康險影響最大，預計保費將調漲1到3成。儲蓄險因未來要含一定比例死亡保險，因此「純儲蓄險」將就此絕跡。金管會自即日起，要求實收資本額達新台幣150億元的上市櫃公司，須揭露英文版重大訊息，所有年報、財報、議事手冊等，應逐步英文化，預計自2024年起，全體上市公司及實收資本額達6億元的上櫃公司均須揭露，以提升上市櫃公司國際化程度，及幫助外資取得資訊的便利性。立法院去年通過修正「平均地權條例」，從即日起，為了確保對外揭露的價格資訊真實正確，實價登錄改由不動產買賣雙方於申請買賣移轉登記時一併申報登錄。其中申報書的「交易總價」、「車位個數」及「車位總價」等3項價格資訊，如有申報不實，將直接處新台幣3萬至15萬元罰鍰，買賣雙方申報時務必詳加確認，避免受罰。由於國內職業大型車出現駕駛荒，交通部自即日起有條件放寬汽車運輸業，大型車職業駕駛人持照年齡上限從65歲延長至68歲，但限制日間行駛，65到68歲駕駛只能於上午6時至下午6時行駛，每天限開車8小時，連續駕駛不得逾3小時，適用對象包括貨運三業、遊覽車客運業、市區及一般公路客運業等。原本國內僅有小客車可以越區辦理監理作業，為簡化行政作業程序，自即日起，營業車（包括直轄市轄管的計程車、公車）與自用大型車輛，都可以越區辦理監理作業。具工廠登記、食品從業人員 5 人以上且資本額未達 3000 萬元的「食用油脂」、「罐頭食品」及「蛋製品」等 3 個製造業別，自即日起，應符合食品安全管制系統 (HACCP) 準則的規定，違者限期改正，逾期未改正者，可處新台幣6萬以上、2億元以下罰鍰。具工廠登記、食品從業人員5人以上，且資本額未達新台幣3000萬元的「其他食品製造業」，自7月1日起，應設置衛生管理人員，違者可處新台幣3萬至300萬元罰鍰。一氧化二氮（N2O；俗稱笑氣）為咖啡、冰沙飲品擠鮮奶油的推進氣體，衛福部食藥署參考聯合國規定，自7月起，使用笑氣的製程應符合食品添加物管理相關規範，包括應辦理查驗登記、登錄、標示、建立追溯追蹤資料等，違者可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。另業者如未依規定標示，可處3萬至300萬元罰鍰；標示不實者，可處4萬至400萬元罰鍰。食品常見的6項過敏原擴增至11項，包含甲殼類、芒果、花生、牛奶或羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆、魚類及其製品，以及使用亞硫酸鹽等，自即日起，市售包裝食品，應標示過敏原醒語資訊，未標示之廠商最高可開罰新台幣300萬元。國內從事農業的人口持續下滑，為了改善缺工、鼓勵青年投入，農委會7月起提供每年最高36萬元的「農業經營準備金」，最多可申請2年，農業相關類科公費生、畢業生、45 歲以下青農等提出務農證明即可申請。針對蔬果採摘、季節性人力缺工，農業外勞已核准600人力，主要需求縣市為雲林、彰化，農業外勞核准國包括泰國、菲律賓及越南。