歐盟解封未列台灣！沈富雄曝真相：因篩檢過少是無稽之談

▲沈富雄發文全文。（圖／翻攝自沈富雄臉書）

歐盟昨（ 30 ）日宣布允許入境歐盟的 14 國名單，而這份「安全國家」名單中，未見美國和台灣，而中國大陸則是有條件納入，條件是中國政府願意給來自歐盟的旅客互惠待遇。對於台灣未能列入歐盟解封的名單中，外界議論紛紛。對此，前立委沈富雄認為，肇因於政治干擾或篩檢次數過低的揣測，都是不攻自破的無稽之談。沈富雄今日在臉書發文表示，一向對台友善的歐盟，在預定今天邊境啟封的國家中，台灣與美國同被排除在外。在錯愕與臉上無光之餘，各界所能想到的原因，大致有三：1.政治因素：陳時中已不止一次歸咎於政治因素，這是他卸責的最好說辭，可是歐盟已將中國列為有條件接受，政治干擾之說不攻自破。2.篩檢次數過低，防疫成績不值得信賴：專家學者偏好此說，但此為純屬隨人起舞的無稽之談，因為歐盟啟封的標準是每日新增確診案例不可超過16人／10萬人，以此計算，台灣的日篩人數即使增加 10 倍、 100 倍，也不會超過這個數字。3.無法達到「平等互惠」的協議：就如蘇義仁教授所說的「成功的負擔」，台灣仍然沉醉於上半場的成功，而腦子不願轉過來。沈富雄直言，歐盟對 14 國啟封，這 14 國之中台灣對幾國解封了呢？重點不在歐盟諸國是否接納台灣旅客，而是台灣是否接納他們的旅客？沈富雄指出，就疫情的管控而言，台灣技高一籌，舉世無雙，但「我們是要珍惜此一成果，而對相對『風險高、不乾淨』的外來客拒之於境外？還是對已有的成果充滿信心，對可能入境的感染源的處理有恃無恐，嚴謹但無懼？」（編輯：倪浩軒）