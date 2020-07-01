快訊／零確診、剩兩人住院隔離中　陳時中：開放口罩補領

中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，國內無新增確定病例，截至目前累計76,883例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含75,925例排除)，其中447例確診，分別為356例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、438人解除隔離、2人住院隔離中。
指揮中心指出，全球累計10,436,375例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國2,676,296例、巴西1,402,041例、俄羅斯647,849例、印度566,840例及英國312,654例為多；病例中510,822例死亡，以美國129,077例、巴西59,594例、英國43,730例、義大利34,767例及法國29,843例為多。
有關近日媒體報導口罩實名制2.0/3.0於線上預購且已完成繳費，卻逾期未領取口罩之民眾不得退費一事，中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，口罩實名制今(2020)年3月12日上線時，顧及疫情嚴峻及人力、物力調配困境，於eMask上線的服務條款上已明確表明逾期未領口罩喪失領取資格。考量現階段疫情稍為穩定，顧及民眾當初基於多重不確定因素，致未依約定領取口罩，經檢討相關規定後，指揮中心決定，在以防疫優先之前提下，將朝讓這些民眾可再至原上網預定取貨之超商門市補領口罩之方向規劃。
指揮中心指出，由於該一政策調整，除需增修eMask 口罩預購系統、健保APP程式及四大超商網路系統等事宜外，也涉及重新設定至超商補領口罩之流程；同時亦需核算民眾補領口罩所必需負擔之相關作業處理費用。因此指揮中心將於下週邀集各超商通路及關貿公司，共同商討執行細節及費用計算等相關機制。未來相關程序如順利時，預計可併口罩實名制2.0/3.0第13期之預購期程，讓這些民眾可補領口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。