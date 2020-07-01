歐盟開放14國邊境卻排擠台灣？陳時中曝光關鍵原因

新冠肺炎疫情蔓延全球，隨著部分國家疫情趨緩，各國紛紛提出解封政策，歐盟也對外宣布開放14國與中國大陸部分入境，但台灣卻沒在名單內，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天在例行記者會上說，台灣是「吃了一個很大的虧」，因為歐盟有納入IHR（國際衛生條例）分數，但台灣因為不是世界衛生組織（WHO）會員國，所以沒有分數。
陳時中提到，歐盟開放有些條件，針對流行病學條件，包含最近14天新病例發生數和每十萬人口確診數，是否低於歐盟平均，以及和前14天相比，新病例數呈現下降趨勢，另外還有整體針對新冠肺炎的防疫作為都納入考量，陳時中也強調，世衛認為陽性率低於5％，才有資格談解封條件，我們台灣卻只有0.43％，陽性率非常低。
另外除了流行病學條件，歐盟也考量防疫措施、經濟和社會考量，以及互惠原則，對此陳時中表示，防疫措施的部分，我們口罩充足，社交距離這兩天比較差，但也沒有讓疫情擴大；至於經濟和社會考量，我們也有人道跟開放商務來台，不過對於互惠原則，陳時中認為兩個疫情不同的地區、風險不同，如果用同一個標準放寬，需要非常謹慎，會持續來跟歐盟溝通。
根據歐盟公布的入境名單，包括泰國、紐西蘭、加拿大、日本、南韓、泰國、塞爾維亞、蒙特內哥羅、阿爾及利亞、摩洛哥、盧安達、突尼西亞、喬治亞、烏拉圭等14國，中國大陸則是有條件的開放。
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