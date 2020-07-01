運動主題父親節蛋糕登場　業者估4.4萬顆搶進振興消費潮

疫情在台終於趨緩，接續母親節後，父親節檔期消費大站也同時開打，台灣知名連鎖咖啡店今（1）日也公布父親節暨16周年活動推出系列造型蛋糕，更搭上新生活運動，與爸爸們最愛的運動產業如棒球、籃球、重訓共同結合，同時搭配抽iPhone 11Pro、按摩椅等大獎，希望在疫情過後吸引顧客回流。







85ºC今年特地推出4款「樂活老爸」的造型蛋糕，以運動為主題，包括8吋「強棒出擊」蛋糕，造型為熱血振奮的棒球場；6吋的「健身天菜」蛋糕，完美比例的健美身材搭配超Q版的大頭爸爸；還有「舉重摘金」擬真度百分百的啞鈴和「籃球好手」搭配幾假亂真籃球配備巧克力，不同造型與口感，給全天下的爸爸一個驚喜。



▲台灣知名連鎖咖啡店今（1）日也公布父親節暨16周年活動推出系列造型蛋糕。（圖／記者黃仁杰攝,2020.07.01） 業者表示，7月2日起至8月5日開放預購，即享85折優惠。而在7月2日至8月8日，只要是85Cafe App會員購買主題蛋糕，還可再抽iPhone 11Pro、智慧空氣清淨機、Apple Watch Series 5、Mercedes-AMG GT 後背包、摩速椅，業者預計活動檔期間全台共可售出4萬4千個主題蛋糕。



▲台灣知名連鎖咖啡店今（1）日也公布父親節暨16周年活動推出系列造型蛋糕。（圖／記者黃仁杰攝,2020.07.01）





85度C行銷公關副總經理鐘靜如表示，今年受疫情影響，對於業績當然也有所衝擊，不過值得一提的是，在今年上半年度，85度C的蛋糕類品項整體銷售竟逆勢成長4%，可能與許多聚會活動停擺，民眾慶祝多選擇在家有關。





鐘靜如進一步指出，從6月起，品牌也因應振興計畫推出振興券，搶攻報復性消費商機，全台門市單筆消費滿200元，就送200元滿額抵用券，消費滿300元就送300元抵用券。而海外店舖受到疫情影響的程度也逐漸下降，以中國大陸版圖為例，近600間店面僅6間仍在停業中，對於消費者回流依然樂觀看待。





除此之外，業者也搭上16周年活動，包含全店85折、海岩系列第2杯半價、消費6吋至8吋蛋糕再送 周年限定禮等活動，與振興券互相搭配使用，期盼促進買氣。



