馬糞海膽開採日　漁民低調賣　澎魚市場一顆50元

▲今年市場上海膽數量不多，不過單粒活海膽一顆喊價50元，比起去年動輒每粒70元價錢算是降下來了。（圖／記者張塵攝，2020.07.01）

▲澎湖縣政府農漁局公告，馬糞海膽自7月1日至8月31日開放採收，以往有些不肖漁民會偷跑。（圖／記者張塵攝，2020.07.01）

▲往年龍門村沿路都有剖殺海膽的人潮，但今年已不復見，只有一間鐵門半掩的住戶，可以看見穿著雨鞋婦人及滿地海膽殼。（圖／記者張塵攝，2020.07.01）

今天是7月1日國內安心旅遊的開跑日，不過在澎湖則是每年馬糞海膽的開放捕撈日，一大清早記者走訪馬公第三漁港發現，魚市場內只有2個攤位販售，北辰市場有幾位婦人賣處理好的成品；至於湖西龍門村往年沿途剖殺海膽取肉的畫面，今年已經看不到了。不過，根據盤商表示，其實有些漁民學乖了，現在都低調賣海膽啦。今年市場上海膽數量不多，不過單粒活海膽一顆喊價50元，再往裡面的攤位走去，也有一顆40元的（目視較小顆），比起去年動輒每粒70元價錢算是降下來了，相當弔詭的是，數量少價格也降的原因，極有可能是民眾採購的動能不足；海產業者說，可能與台灣訂購、查緝嚴格及環保意識抬頭等有關。澎湖縣政府農漁局公告，馬糞海膽自7月1日至8月31日開放採收，以往有些不肖漁民會偷跑，在開放前夕大量採捕放在海中圈養，時間一到再取出販售，往年在第一天會出現爆量的情形；不過自從澎湖縣政府環保稽查小組強力執法，並使用高科技的空拍機參與取締，讓許多漁民心生忌憚，今年也就未傳出偷跑的案例。據了解，往年龍門村沿路都有剖殺海膽的人潮，但今年已不復見，只有一間鐵門半掩的住戶，可以看見穿著雨鞋婦人及滿地海膽殼，顯現漁民已經轉向地下化，近年來在環保團體的反彈之下，讓澎湖漁民蒙上屠殺海膽的惡名，今年大家學乖了，不讓外界再大作文章。