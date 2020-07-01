星宇航空7月徵才開跑！首招募退役飛官　今起開放投履歷

▲星宇航空首招募軍方退役飛航員。（圖／星宇航空提供）

星宇航空今（1）日宣布，首度招募軍方退役飛航員，7月1日起開放履歷投遞，應徵者需具中華民國國籍、英文檢定證明、需通過民航局商用駕駛員學科檢定，定翼機飛行時數達700小時以上，報考前24個月內須有實機飛行經驗。星宇航空表示，雖然疫情持續影響全球航空業，但仍將依照原定計劃部署空勤團隊，這次看準軍方飛航員具有豐富飛行經驗，及受過嚴格紮實的飛航訓練，才首度招募軍方退役飛航員。即日起即可投遞履歷，有意應徵者需具中華民國國籍、並為退役或即將退役軍方飛航員、擁有合格英文檢定證明、通過中華民國民航局商用駕駛員學科檢定，定翼機飛行時數達700小時以上，報考前24個月內須有實機飛行經驗。除了招募軍方退役飛航員，星宇航空為擴大延攬各界優秀航空人才，從6月起開放第2批自訓飛航員招募，凡具FAA/CAA/ICAO任一認可商用駕駛員執照（含雙引擎機及儀器飛行等級）等相關資格者，即日起至8月14日都可至星宇航空官網投遞履歷，筆試及面試預計於9月起陸續進行。星宇航空表示，甄試作業包含履歷審查、面試及模擬機測驗等，錄取後須接受半年機型轉換訓練，包含進階課程、地面學科課程、模擬機訓練及航路訓練，以確保學員熟悉操作及貫通知識，完訓並通過航路考驗後，即可正式成為星宇航空副機長。星宇航空也相當期待第2批自訓飛航員的加入，能為後續機隊導入及航線布局做最佳準備，共同打造飛安零失誤的飛航服務。