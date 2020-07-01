拼了！林佳龍要業者下半年把「失去的觀光財」賺回來

國內新冠肺炎疫情趨緩，交通部長林佳龍為振興觀光產業，今(1)日上午率領觀光局長張錫聰等，南下嘉義縣，邀雲嘉南地區觀光產業者面對面交流座談，同時聽取業者意見﹔林佳龍要觀光業者一起在下半年，將上半年失去的觀光財賺回來。
今（1）日上午的雲嘉南觀光產業座談會，由雲嘉南濱海風景區管理處長徐振能主持，林佳龍則率觀光局長張錫聰等人南下參與，嘉義縣長翁章梁、嘉義海區立委蔡易餘等人出席。同時邀請雲林、嘉義及台南地區的在地觀光業者代表，一起面對面座談。
與會者對徐振能出任雲嘉南濱海風景區管理處長後的表現，都讚譽有加，有業者甚至以「徐爸爸」尊稱徐振能處長，以感謝他無微不至的關照﹔與會的觀光業者們，有的希望觀光局能協助解決觀光人才培育、用地法令限制與遊客的旅遊配套等問題。
林佳龍則對觀光代表所列舉事項，除當場應允未來交通部將以全國13個風景區管理處做平台，結合地方政府及觀光業者建立區域觀光聯盟，推動優質旅遊及觀光亮點外，也同意將問題帶回，進行跨部會協調。強調「一切為觀光服務，要觀光業者一起在下半年，將上半年失去的觀光財賺回來。」
翁章梁指出，海區觀光原就比山區弱，部長有心將台61線整合起沿海觀光，未來政府有心的建設跟規劃，相信海區旅遊發展，將會改變經濟發展，讓更多年輕人回流。
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