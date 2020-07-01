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拼了！林佳龍要業者下半年把「失去的觀光財」賺回來

記者陳惲朋／嘉義報導-2020-07-01 18:40:00
▲交通部長林佳龍到嘉義與觀光業者辦座談，邀業者一起在下半年，將上半年失去的觀光財賺回來。(圖／記者陳惲朋攝）
國內新冠肺炎疫情趨緩，交通部長林佳龍為振興觀光產業，今(1)日上午率領觀光局長張錫聰等，南下嘉義縣，邀雲嘉南地區觀光產業者面對面交流座談，同時聽取業者意見林佳龍要觀光業者一起在下半年，將上半年失去的觀光財賺回來。

今（1）日上午的雲嘉南觀光產業座談會，由雲嘉南濱海風景區管理處長徐振能主持，林佳龍則率觀光局長張錫聰等人南下參與，嘉義縣長翁章梁、嘉義海區立委蔡易餘等人出席。同時邀請雲林、嘉義及台南地區的在地觀光業者代表，一起面對面座談。

與會者對徐振能出任雲嘉南濱海風景區管理處長後的表現，都讚譽有加，有業者甚至以「徐爸爸」尊稱徐振能處長，以感謝他無微不至的關照與會的觀光業者們，有的希望觀光局能協助解決觀光人才培育、用地法令限制與遊客的旅遊配套等問題。

▲交通部長林佳龍到嘉義縣與雲嘉南濱海地區的觀光業者辦座談。(圖／記者陳惲朋攝）
▲交通部長林佳龍到嘉義縣與雲嘉南濱海地區的觀光業者辦座談。(圖／記者陳惲朋攝）
林佳龍則對觀光代表所列舉事項，除當場應允未來交通部將以全國13個風景區管理處做平台，結合地方政府及觀光業者建立區域觀光聯盟，推動優質旅遊及觀光亮點外，也同意將問題帶回，進行跨部會協調。強調「一切為觀光服務，要觀光業者一起在下半年，將上半年失去的觀光財賺回來。」

翁章梁指出，海區觀光原就比山區弱，部長有心將台61線整合起沿海觀光，未來政府有心的建設跟規劃，相信海區旅遊發展，將會改變經濟發展，讓更多年輕人回流。

▲交通部長林佳龍到嘉義縣與雲嘉南濱海地區的觀光業者辦座談會後合影。(圖／記者陳惲朋攝）
▲交通部長林佳龍到嘉義縣與雲嘉南濱海地區的觀光業者辦座談會後合影。(圖／記者陳惲朋攝）
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