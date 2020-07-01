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【姊妹團團賺】揪妳吃喝玩樂涼一夏，活動開始報名！

文/姊妹團團賺-2020-07-01 19:31:25
▲于美人挺小農挺小商。（圖／姊妹團團賺）

夏天來了！跟著《NOWnews 今日新聞》子頻道《姊妹淘》一起吃喝玩樂，加入「姊妹團團賺」，獨家推薦妳：好玩的旅遊景點、好吃的美食甜點、好康的嚴選好物，最好的只給最懂得享受的妳。立即加入「姊妹團團賺」，抽豪華溫泉一泊二食假期

【期間限定，送豪華溫泉一泊二食假期（價值17,600元）】

7月13日24:00前加入專屬Line群組並填妥表單，「姊妹團團賺」將在直播節目抽出幸運姊妹獲得寶來國蘭花園Villa溫泉會館一泊二食（兩人同行），讓妳涼夏爽一波！

*主辦單位保留修改、終止、變更活動之權利*

 

【立即加入姊妹團團賺，共樂一夏！】

・揪姊妹，有得吃

六龜蘇家果園外銷日本A級「金煌芒果」

▲（圖／曾瀞葳攝影）
▲（圖／曾瀞葳攝影）
 

聽搖滾樂長大的「搖滾雞元氣雞湯」

▲（圖／陳健福提供）
▲（圖／陳健福提供）
 

空姐變村姑為得「雨來菇」

▲（圖／丁采綸提供）
▲（圖／丁采綸提供）
 

・揪姊妹，有得喝

網路饕客最愛「漿樣子濃豆乳」

▲（圖／漿樣子濃豆乳提供）
▲（圖／漿樣子濃豆乳提供）
 

遵循古法研製的「山頂牧場滴雞精」

▲（圖／山頂牧場滴雞精提供）
▲（圖／山頂牧場滴雞精提供）
 

祖傳三代的秘密工法「蜂巢式蜂蜜」

▲（圖／曾瀞葳攝影）
▲（圖／曾瀞葳攝影）
 

只取花中花「速淨玫瑰粉」

▲（圖／口袋農園提供）
▲（圖／口袋農園提供）
 

・揪姊妹，買就送

參與「姊妹團團賺」，買就送寶來溫泉區【遠山望月溫泉露營區】1000元折價劵，Discovery 頂級帳篷，帳內寢具、備品齊全，有私人衛浴，且含大眾泡湯券，是懶人露營好選擇。

▲（圖／國蘭花園Villa會館提供）
▲（圖／國蘭花園Villa會館提供）
▲（圖／國蘭花園Villa會館提供）
▲（圖／國蘭花園Villa會館提供）
 

・揪姊妹，爽度假

7月13日24:00前加入專屬Line群組並填妥表單，「姊妹團團賺」將在直播節目抽出幸運姊妹獲得寶來國蘭花園Villa溫泉會館一泊二食（兩人同行），讓妳涼夏爽一波！

▲（圖／國蘭花園Villa會館提供）
▲（圖／國蘭花園Villa會館提供）
▲（圖／國蘭花園Villa會館提供）
▲（圖／國蘭花園Villa會館提供）
▲（圖／國蘭花園Villa會館提供）
▲（圖／國蘭花園Villa會館提供）

加入專屬Line群組並填妥表單（https://reurl.cc/WdQ7Mk），「姊妹團團賺」將在直播節目抽出幸運姊妹獲得寶來國蘭花園Villa溫泉會館一泊二食（兩人同行），讓妳涼夏爽一波！

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