【姊妹團團賺】揪妳吃喝玩樂涼一夏，活動開始報名！

▲于美人挺小農挺小商。（圖／姊妹團團賺）

夏天來了！跟著《NOWnews 今日新聞》子頻道《姊妹淘》一起吃喝玩樂，加入「姊妹團團賺」，獨家推薦妳：好玩的旅遊景點、好吃的美食甜點、好康的嚴選好物，最好的只給最懂得享受的妳。立即加入「姊妹團團賺」，抽豪華溫泉一泊二食假期！





【期間限定，送豪華溫泉一泊二食假期（價值17,600元）】





7月13日24:00前加入專屬Line群組並填妥表單，「姊妹團團賺」將在直播節目抽出幸運姊妹獲得寶來國蘭花園Villa溫泉會館一泊二食（兩人同行），讓妳涼夏爽一波！





*主辦單位保留修改、終止、變更活動之權利*











【立即加入姊妹團團賺，共樂一夏！】





・揪姊妹，有得吃





六龜蘇家果園外銷日本A級「金煌芒果」



▲（圖／曾瀞葳攝影）





聽搖滾樂長大的「搖滾雞元氣雞湯」



▲（圖／陳健福提供）





空姐變村姑為得「雨來菇」



▲（圖／丁采綸提供）





・揪姊妹，有得喝





網路饕客最愛「漿樣子濃豆乳」



▲（圖／漿樣子濃豆乳提供）



遵循古法研製的「山頂牧場滴雞精」



▲（圖／山頂牧場滴雞精提供）



祖傳三代的秘密工法「蜂巢式蜂蜜」



▲（圖／曾瀞葳攝影）





只取花中花「速淨玫瑰粉」



▲（圖／口袋農園提供）





・揪姊妹，買就送





參與「姊妹團團賺」，買就送寶來溫泉區【遠山望月溫泉露營區】1000元折價劵，Discovery 頂級帳篷，帳內寢具、備品齊全，有私人衛浴，且含大眾泡湯券，是懶人露營好選擇。



▲（圖／國蘭花園Villa會館提供） ▲（圖／國蘭花園Villa會館提供）





・揪姊妹，爽度假





7月13日24:00前加入專屬Line群組並填妥表單，「姊妹團團賺」將在直播節目抽出幸運姊妹獲得寶來國蘭花園Villa溫泉會館一泊二食（兩人同行），讓妳涼夏爽一波！



▲（圖／國蘭花園Villa會館提供） ▲（圖／國蘭花園Villa會館提供） ▲（圖／國蘭花園Villa會館提供）

加入專屬Line群組並填妥表單（https://reurl.cc/WdQ7Mk），「姊妹團團賺」將在直播節目抽出幸運姊妹獲得寶來國蘭花園Villa溫泉會館一泊二食（兩人同行），讓妳涼夏爽一波！