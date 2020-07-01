台中捷運綠線審議通過！林佳龍臉書報喜訊：預計8月初勘

台中捷運綠線即將通車！交通部長林佳龍今（1）日於臉書上宣布，交通部已經協調由台中市府主辦初勘作業，預計8月初勘，改善後再進行履勘，期待能儘速順利正式通車營運，另外延伸大坑及彰化可行性研究，今日也已審議通過，將報院核定。林佳龍表示，中彰投已經是密不可分的生活圈，許多彰化縣、台中市民每天往返兩地就業、就學，到假日更常到彼此境內旅遊，兩地交通需求巨大；而他先前在擔任台中市長時，就爭取台中捷運綠線向南延伸彰化、向北延伸大坑，並獲得前瞻基礎建設的經費支持，以擴大軌道服務範圍，期許帶動地方均衡發展。林佳龍說，在他上任交通部長後，也持續關心這項建設，並且建立預審機制，由交通部先協助地方政府檢視可行性研究內容，以避免冗長的公文往返，讓審議的效率得以加快。至於先前在審議的過程中，彰化縣政府、彰化市公所對於彰化段路線有不同意見，林佳龍也指出，交通部有協助台中市府進行路網整合，而在今天的第三次審查會中，這項建設在由專家學者組成的委員會中，終獲審議通過。林佳龍期待，健全的軌道路網，為中部帶來更多發展契機，未來台中捷運綠線將向北延伸2站到大坑，向南延伸5站，並銜接彰化鐵路高架化新增的金馬站，更加便利通勤轉乘。