三倍券該綁哪張信用卡？金融業神人「一樹狀圖」專業分析

振興三倍券昨（ 1 ）天正式上路，各大超商預購實體券及數位綁定信用卡都很「卡」，而對於到底該綁哪張信用卡，網友們都議論紛紛，一名從事金融業的網友就在 PTT 貼出一張「樹狀圖」，教大家快速選出最佳銀行，讓鄉民看後全都讚翻，不禁大讚「神人」。

原 PO 在 PTT 八卦板表示，自己前幾天連假閒來無事，加上同是金融業，有很多家人、朋友都在問振興券如何綁信用卡？由於這次振興券各家資料都很凌亂，官網也未必有資料，因此他便自製了「信用卡參考樹狀圖表」，提供給大家參考，只要依照自己的消費習慣來選擇，就能得到最佳解答。

而從原 PO 製作的圖表可見，紅色框是各家銀行信用卡，藍色框是相關條件，原 PO 認為，渣打或星展這次條件最少，算是新戶入手很好的選擇，但星展要注意申辦卡別及刷卡通路（百貨、旅遊、3C、 餐飲），刷對通路才有額外的 500 元（不然僅有 1388 ）。

▲許多人對於三倍券要綁定哪張信用卡毫無頭緒，有網友就自製了「信用卡參考樹狀圖表」，提供給大家參考。（圖／翻攝自PTT）

此外，凱基則無須考慮刷卡通路，只要綁完街口、Line Pay、Google Pay、Apple Pay 各自刷滿 1000 ，即符合資格，且不限名額，舊戶若沒綁過也是同享優惠，他個人就打算選凱基綁；玉山的部分，很直接就是刷滿送 1000；台新限前 1 萬名 +400元、前 2 萬名 +300 元，但他認為「以台新的卡友數來看，很難搶到名額」；至於匯豐則要綁換匯 5 萬跟總資產達 50 萬，才有 1500 元，條件符合的可以參考。而舊戶方面，原 PO 僅列出回饋大於 300 元的，但可能有一些通路或名額限制， 需自行上該銀行官網查詢。

貼文曝光，網友紛紛回應「好專業，感謝整理」、「推專業圖表」、「優質整理」、「感謝整理，讚讚」。不過，事實上，

振興三倍券預購、綁定昨日上線後，許多超商門市都大排長龍，機台出現大當機；而信用卡綁定系統也同樣，些許銀行的回饋名額 5 分鐘就全部登記完畢，雖然數位綁定回饋金額在起步贏過紙本三倍券，但難保在 7 月 15 日正式發放使用後，紙本獲得店家的優惠說不定更多，到時才能分出勝負。

（編輯：許苡晴）