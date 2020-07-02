加班多1萬元值得嗎？網友答案一面倒　揭「殘酷真相」

雖然有一派的人認為，加班就是工作效率不佳的表現，但某些行業對於加班這件事根本無法避免，有時候我們難免要加班。而近日有女網友就透露，最近公司有同事離職，老闆要她幫忙加班，接起離職同事的職務，收入 1 個月大約多 1 萬元，他想了想覺得實在太累，便好奇詢問大家「加班多 1 萬元值得嗎？」結果全場幾乎一面倒：「不值得！」認為若是女網友做得還算上手，老闆恐怕會有「用 1 萬多買 1 個人力」的心態，之後說不定不會補人。

原 PO 在 PTT 女孩板表示，最近有同事離職，還沒補到人之前，主管請她先頂對方的位置， 可報加班做，也會把離職同事的獎勵金撥給她，大概 1 個月多 1 萬元，但加班最多就是報 1 個月的 46 小時，多的不能報。她自己是覺得太累了，也不太值得，跟其他同事討論後，對方卻說「多一萬是多領的耶！」但她認為，累很多也是真的！

原 PO 接著說「會計工作，後半個月接近結帳，平日大約 9 點多下班， 星期六會來加班 8 小時。侄子 9 點半睡覺，回去都睡了遇不到，變成陌生的姑姑了。娘家爸爸都會說又加那麼晚，回去晃個 10 到 20 分鐘就又回婆家了。少了陪家人的時間，一直覺得很不值，重點有結帳壓力。哈，一個月過去了，覺得好累...」她並詢問大家「會太弱了嗎？這樣值得嗎？」

▲網友在 PTT 討論「加班 1 個月多 1 萬元值得嗎？」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多網友一致認為不值得，紛紛留言「有加班多一萬多的經驗，真的累又不值得」、「老闆超爽，等於一萬元多買一個人力，最低工資也要兩萬多」、「用一萬接手，之後鐵定不會補人，這麼好的如意算盤」、「你包了同事的工作，不是應該把同事原本的薪水加到你身上，直到找到新人為止嗎？」「不值得，到時候發現你能 cover 就不找新人了」、「工作量是整整多一倍嗎？是的話就不值得了，畢竟公司等於省下另外雇一個人的錢，只花一萬塊也太好解決」、「多一個人的工作，不給妳多一個人的薪水，加班還不能報超過！？因為怕勞檢嘛！公司坑妳而已」。

另還有人直言「加班過程累，但是拿到錢覺得什麼都值得了」、「看你缺不缺錢啊，不缺不要做」、「我每天加班約 4 小時，加班費0元給您參考」、「不加班，報表月底還是要出來，不是一樣...」「你們還肯給加班，多的是叫剩下的人分攤，（我們）加班不給報只給補修，還連談都沒談，直接發公告要大家分攤」。（編輯：許苡晴）