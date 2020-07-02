一堆人搶首日買三倍券！黃暐瀚曝「政府忽略一點」全驚呼

▲黃暐瀚在政論節目提出一點政府也沒想到的問題。（圖／翻攝自新聞深喉嚨 YouTube ）

▲黃暐瀚在政論節目提出一點政府也沒想到的問題。（圖／翻攝自新聞深喉嚨 YouTube ）

振興三倍券昨（ 1 ）日正式上路，由於數位綁定回饋多，吸引不少民眾使用信用卡綁定三倍券；不過，許多網友卻指出各大超商預購頻頻出現當機狀況。對此，資深媒體人黃暐瀚昨晚在政論節目提出一點政府也沒想到的問題，話題立刻引發高度熱議。黃暐瀚在昨晚間播出的政論節目《新聞深喉嚨》 表示，振興三倍券正式上路，卻出現政府沒想到的問題，那就是許多民眾會到便利商店使用機台購票、影印等，受到三倍券預購影響，導至完全無法操作，因為後面都是排隊人龍。黃暐瀚分享一張網路截圖，有網友表示「從之前的衛生紙之亂、 499 之亂、口罩之亂，再到這次的振興三倍券之亂，真的很想問，可不可以不要因為自己方便，造成他人不便？為什麼都要搶第一天？消費也是從 15 號才能開始使用啊，今天要去寄東西和列印等，全部都無法使用」，該貼文底下網友留言也是罵聲一片。黃暐瀚認為「因為大家排隊，拿健保卡在那邊弄，時間還滿長的，所以就是店員瘋了，然後客人也瘋了」，在場來賓驚呼並不斷點頭附和其說法。主持人驚呼「對，沒想到這件事，這個要下個標，提醒大家這幾天不要去影印」，黃暐瀚接著說「不要去繳錢，不要去寄東西」，後又補充，政府實際上也會透過四大超商預購的人數，來預估之後會去郵局領實體券的數量，不過這段預購期間確實造成民眾的不便。（編輯：賴詠璿）