大學指考逢疫情　4.3萬考生看考場不開放入內

▲指考將於明（3）日起連3天登場，今（2）日下午3點也是首批考生開放查看考場的時間。（圖／NOWnews資料照）

109學年度指定科目考試（下稱指考）將於明（3）日起連3天登場，今（2）日下午3點也是首批考生開放查看考場的時間，不過由於肺炎疫情影響，此次考試每間試場已完成消毒作業，不開放考生進入試場內，另外也須配合量溫並配戴口罩。





試場分配表及考試地點已在6月22日於大考中心網站公布，開放考生查看試場的時間，以各該考場開始考試當天的前一天下午3時至5時開放，但因各考場開始考試日期不同，故試場查看開放時間也不同，考生要特別留意。





大考中心表示，因應疫情，每間試場已於考前完成消毒作業，故不開放進入試場內，考生可於試場外查看座位安排。提醒考生與家長，進入分區時，均須配合量溫並配戴口罩。





今年指考共4萬3753人報名，首日考物理、化學、生物。次日考數乙、國文、英文、數甲。第三日則考歷史、地理、公民與社會。





大考中心表示，因應疫情，考生應考時需全程戴口罩，經勸導仍不戴妥者，扣減該科全部成績。經勸導仍不戴口罩、不配合量體溫就進考場，取消考試資格。量體溫後額溫超過37.5度、耳溫超過38度者，移往備用試場應考。





考試當日各考場上午7時就會開始測量體溫，建議考生盡量提早出門以避開入場時的人群聚集。考生進入分區時須出示入場識別證及應試有效證件正本、戴口罩、進行體溫量測。未攜帶入場識別證者，可至指定地點由試務人員協助確認身分後補發。依據簡章，應試有效證件包括:國民身分證、 有照片之健保卡、駕駛執照、護照或居留證等。





大考中心指出，此次指考遭逢疫情，因此每間試場人數由42人降為36人、管制進出動線、提早30分鐘開放進場。考場教室將關閉前、後門，不過對角處各開啟一扇窗，並保持15公分寬度，中午用餐時使用隔板。





而考生已完成指考報名，但因疫情為居家檢疫、居家隔離等個案因素而無法應試，可申請參加補考，補考日期為7月20日至22日。



