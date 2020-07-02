汽車位硬卡1機車！住戶爽當儲藏室　居民嘆：2億豪宅照堆

▲（網友在 PTT 上 PO 文請益。（圖／翻攝自 PTT Home-sale 版）

機車的大小輕巧方便，是許多通勤族的首選，但找「停車位」倒是許多人的夢靨。然而大多數台灣社區大樓內的住戶，大多都有機車，部分管委會都會默許讓機車放在車格後方，對此就有網友表示，看到某些區域的新大樓，車格都有擺放私人物品，使他不知該不該入手置產。該名網友在 PTT「 home-sale 版」發文表示，他日前看一些只有 5 年內的新大樓，坡平車位都會停機車在車位後方，也有些擺放住戶私人用品，舉凡小孩電動車、腳踏車以及透明箱，讓他困惑提問，「還是這樣的狀況其實佔台灣社區大樓 7 成，要買沒有這些雜物的房子要到 5000 萬以上?」。貼文一 PO 出，部分網友回應，「非豪宅居民生活上機車位需求本來就多，無可厚非」、「我朋友家兩億多的一樣有放東西，我覺得看人啦，像我自己是很喜歡能堆東西，我去看房子一定都盡量找能堆東西的，不能堆的，我反而比較不考慮」、「會影響到你嗎」;也有些網友認為「這種管理很差絕對不買，為了方便不顧其他衍生問題」、「停車場管理差的在其他你看不到的地方管理也差」、「不買，要買機車分道且有規劃機車位、腳踏車位和停車置物櫃的」。事實上，根據公寓大廈管理條例指出，若停車位為「法定停車位」，即只供停車之用，不包括堆置雜物，而堆置雜物之行為已違反原來使用執照所載停車目的，依同條例第 49 條第 1 項第 3 款之規定，主管機關得處 4 萬元至 20 萬元之罰鍰。（編輯：郭佩蓉）