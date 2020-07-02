松山機場「偽出國」體驗　60民眾搶頭香：終於搭到飛機了

▲松山機場今日舉行第一梯次「偽出國」體驗活動，共有 60 名幸運民眾參加。（圖／記者陳致宇攝）

▲民眾可以實際在機場櫃檯報到領取登機證。（圖／記者陳致宇攝）

▲報到櫃檯特別製作「松山飛松山」圖卡。（圖／記者陳致宇攝）

▲民眾於機場櫃檯報到領取登機證，通過行李安檢、移民署查驗等通關程序。（圖／記者陳致宇攝）

▲民眾於機場櫃檯報到領取登機證，通過行李安檢、移民署查驗等通關程序。（圖／記者陳致宇攝）

▲台灣虎航班機首次降落松山機場，，不少民眾第一次看到灑水儀式都感到相當驚奇。（圖／記者陳致宇攝）

▲松山機場於觀景餐廳準備限定餐點，可以目睹台灣虎航班機首次降落松山機場的灑水儀式。（圖／記者陳致宇攝）

▲ 4 歲的張小弟是第一次搭飛機。（圖／記者陳致宇攝）

▲民眾可以實際搭上華航 A330 客機，並介紹防疫期間的航空清消作業及機上飛安宣導（圖／記者陳致宇攝）

受到新冠肺炎疫情影響，旅客出國計畫全部喊卡，但為了讓民眾解饞，松山機場舉行 3 梯次「偽出國」體驗活動，可以實際出關、登機，甚至還能在免稅店逛街， 90 個名額吸引超過 1 萬人上網瘋搶。今（ 2 ）日舉辦第一梯次活動，不少父母帶著小孩來體驗，還有民眾帶著護照、行李箱，就是要體驗久違的出國感覺。松山機場今日舉行第一梯次「偽出國」體驗活動，民眾於機場櫃檯報到領取登機證，通過行李安檢、移民署查驗等通關程序，最後還可以實際搭上華航 A330 客機，並介紹防疫期間的航空清消作業及機上飛安宣導，民眾也可於機場免稅店逛街，預購免稅商品。為了彌補民眾不能吃到飛機餐的遺憾，松山機場於觀景餐廳準備限定餐點，包含三明治、沙拉，以及飛機造型的雞蛋糕，用餐過程中還出現驚喜彩蛋，可以目睹台灣虎航班機首次降落松山機場，還有灑水儀式迎接，有小朋友驚呼「在幫飛機洗澡」，不少民眾也是第一次看到這樣的場景，相當驚奇。旅客蔡小姐表示，以前每年都會出國 2 、 3 次，但今年受到疫情影響，已經超過半年沒有出國玩，很開心可以抽中偽出國體驗，特別帶行李箱一起出門，待解禁後最想去日本玩。另一名旅客張太太則帶 4 歲的兒子一起來體驗，她說，小朋友因為年紀太小還沒有搭過飛機，之前都只能在觀景台看飛機起降，這次可以實際搭上飛機讓他很開心又興奮，希望之後可以真的帶小朋友出國玩。