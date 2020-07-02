影／陽明山繡球花季又來了 超夢幻花田美到爆

▲ 花田美不勝收。（圖／桃桃's 旅人手札 授權）

陽明山繡球季又開跑了，在陽明山竹子湖繡球花推薦：大梯田、高家、等……花田真的超漂亮，拍婚紗、單純情侶、親友出遊都超推薦，趁最後一波來衝一發吧。用滿滿的繡球花當背景超美的！影片中可以看到白色、藍色、紫色等繡球花田，可以拍出夢幻山林的感覺。另外高家繡球花田最新園區開放啦！「高家繡球花田 萬里第三園區」在新北市萬里區，有別於前兩的園區都位在陽明山上，第三園區選在萬里山區，但交通也還算便利，有公車抵達，很好找得到。( 助理編輯：鄧詩倫)