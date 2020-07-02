男子墨國返台後中鏢　同機有10人列居家隔離

新冠肺炎疫情持續延燒，國內又傳來確診的壞消息，中央流行疫情指揮中心今（2）天召開臨時記者會表示，國內新增一境外移入個案，是一名50多歲男性，今(2020)年2月初至墨西哥工作，昨(1)日返國入境。
指揮中心表示，這名男子6月17日至22日陸續出現頭痛、咳嗽、四肢無力及發燒症狀，曾在墨西哥當地多次就醫但未採檢，經治療後6月25日症狀緩解。個案7月1日入境時主動告知過去14天內曾有不適症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，經檢驗於今日確診，住院隔離中。
指揮中心指出，衛生單位已掌握個案接觸者共23人，其中11人須居家隔離，包括同行同事1人，同班機前後二排乘客10人(另有1人轉機未入境)，同班機機組員11人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前針對這些居家隔離的接觸者將不會主動採檢，除非有人出現症狀。
羅一鈞也提到，目前墨西哥確診人數大約有23.2萬人，每天新增4到6千名個案，是個案增加速度快的國家，再加上受限醫療量能不足，讓墨西哥檢測陽性率很高，有50％，在陽性率偏高的情況下，國人在當地沒有辦法採檢，所以這名個案雖然之前有症狀，但無法在出發前採檢確認。
羅一鈞提到，這名個案現在是無症狀住院隔離中，但是從X光片顯示中，發現還有肺炎的陰影，目前就住院讓他可以隔離到陰性，也繼續觀察他肺炎的變化，這個個案也是國內從墨西哥境外移入的第二例（案441是第一例）。目前國內累計448例確診，分別為357例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，其中7人死亡，3人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。