白沙屯解封進香／白沙屯拱天宮放頭旗！宣告進香正式開始

▲白沙屯拱天宮放頭旗儀式。（圖／截圖自白沙屯媽祖網路電視台YT頻道）

本週日（5日）凌晨02點15分，白沙屯媽祖將正式起駕前往北港進香，許多信徒早已做好準備，就等星期日的到來！昨（1）日深夜11點20分，白沙屯拱天宮主委洪文華先生率領副主委、常務監事、管委會委員監事，以及值年爐主、副爐主與信眾，每人皆以三炷清香祭拜白沙屯媽祖，並進行「放頭旗」儀式。保庇NOW在〈大甲媽解封遶境／出門前豎頭旗 昭告三界活動正式展開〉一文中，曾介紹頭旗：「頭旗代表神明的權威，位同先鋒，同時也是廟方團體用以昭示自己的歸屬，所以各廟宇、團體都十分注重自己的頭旗」。簡單解釋的話，頭旗就是白沙屯媽祖用來表明自己身分的旗幟，也是整場活動的指揮旗。出發前的「放頭旗」儀式，便是向三界宣告今年白沙屯媽祖北港進香的活動已經正式展開。講到頭旗不能不提白沙屯拱天宮的先鋒頭旗隊，白沙屯媽祖最大的特色就是「沒有固定的路線」，所以肩負著表明身分、引領信眾的頭旗先鋒隊，責任自然重大，但是除了媽祖沒人知道的路線，頭旗隊又要怎麼預測呢？頭旗的最大原則為「只進不退」，頭旗隊走在媽祖鑾轎前方，雙方以「鑼聲」、「鑼點」互相確認彼此距離和方位，若與媽祖走叉了路，就要趕緊抄捷徑、走小路趕至媽祖鑾轎的前方，相當挑戰頭旗隊成員的體力。（編輯：連宜方）