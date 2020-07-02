白沙屯解封進香／吃飽才有力氣！豐盛「犒軍」餵飽神將

▲信眾回到白沙屯拱天宮犒軍。（圖／白沙屯媽祖婆網站）

犒軍又稱「犒將」，也就是我們所知「勞軍」的意思，每年白沙屯媽祖北港進香前三天，信眾、香燈腳們便會準備豐盛牲禮供品犒賞神兵神將們。本週日（5日）凌晨02點15分，白沙屯媽祖將正式起駕徒步前往北港進香，這幾天白沙屯拱天宮也湧入了許多前往犒軍的信眾。白沙屯媽祖的信徒們在放頭旗當天會到宮裡祭拜請旗，請旗過爐後的進香旗即具備靈力，代表已向媽祖領有兵將護衛平安。前往北港進香前三天的傍晚，信眾、香燈腳們會準備牲禮、蔬果等供品，帶著進香旗到宮裡「犒軍」，祈求神兵神將在進香期間能護佑安全、身體健康。若是不克前往宮中的信徒，可於自家廳堂準備蔬果供品和進香旗祭拜自家神明，並呼請白沙屯媽祖的兵將領受供養。進香結束後，也要再犒軍一次，感謝神兵神將一路上的幫助和庇佑，這時的犒軍可以準備湯圓象徵「圓滿」。隨著進香的出發時間越來越近，準備工作也進入緊鑼密鼓的籌備階段，保庇NOW提醒各位香燈腳，除了禮儀習俗上的準備，自己出發前的準備也不能馬虎，尤其是今年白沙屯媽祖前往北港進香，因疫情延後了三個月，氣候比以往進香時炎熱許多，防曬、防中暑的措施都要做好，神兵神將再厲害，也還是敵不過「天兵」喔！自己的常備藥、舒適的鞋子、緊急藥品等，一定都要準備好。（編輯：連宜方）