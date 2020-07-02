指考三天天氣看過來！高溫恐飆破36度　需嚴防午後陣雨

明天台北盆地，中南部近山區、東半部花蓮縱谷地區有36度以上高溫出現，

▲指考三天天氣氣溫一覽表。（圖／氣象局官方粉專「報天氣 - 中央氣象局」）

大學入學指定科目考試明（3）日起連三天登場，中央氣象局在官方粉絲專頁上發布三天天氣預測圖，提醒考生，各地多半是多雲到晴、高溫炎熱的天氣，紫外線指數幾乎都在過量或危險級，赴考時請多補充水份並做適度的防曬，且仍需注意午後雷陣雨的發生。氣象局表示，3日大多多雲炎熱，在清晨到上午這個時段，因為大環境的西南風和陸風輻合，在中南部地區會有局部短暫陣雨，午後中部以北、東北部地區及南部、花蓮、台東山區皆要注意有局部大雨發生的機率。氣象局強調，因太平洋高壓持續籠罩台灣，沉降作用也將帶來高溫，提醒考生因雲量少紫外線指數幾乎都在過量或危險級，須隨時多補充水分比做適度防曬；不過午後熱對流依然旺盛，3日的午後雷陣雨範圍會比較廣，雖然短暫，但降雨急促，常伴隨著雷擊與強陣風，務必多加留意。週末4日及5日的天氣型態，大多晴朗炎熱，清晨上午中南部零星降雨，但因太平洋高壓更加西伸增強，會使得午後雷陣雨的範圍減小，發生大雨的機率也降低，午後大台北、東北部地區及各山區有局部雷陣雨，氣象局仍建議考生攜帶雨具備用，既可以遮陽又可躲雨。在離島部分，氣象局指出，金門及馬祖易有低雲或霧會影響能見度，而氣溫大致在26度到32度之間，提醒考生，在考場奮戰記得多補水、注意預防中暑。