拚國旅！台北線上旅展加碼　搭配三倍券可0元住五星飯店

ITF台北國際旅展今年首度舉辦線上旅展，自6月29日開展以來引起民眾熱烈迴響與搶購，今（2）日多家業者紛紛宣布加碼優惠，只要使用「振興三倍券」或「安心旅遊方案」，就有機會以0元入住台北五星飯店。由台灣觀光協會攜手台北國際觀光飯店、101、大型旅行社、觀光巴士、遊樂園業者所推出的台北國際旅展線上旅展自開賣後，官網限時7天搶購活動專區流量暴增。台灣觀光協會表示，因應國內疫情趨緩、各地出現觀光人潮，同時配合政府推出的振興三倍券及安心旅遊補助，各家業者也紛紛宣布加碼，推出優惠產品，希望能讓國人省上加省，以最超值的價錢走訪台灣。針對兩大振興政策，多間五星飯店一同響應，像是台北凱達大飯店推出「安心旅遊0元入住」方案，平日兩人同行入住精緻客房，只要出示政府安心旅遊補助，等於可以以「0元」入住飯店。還可以透過「超值振興-一泊二食 NT$3,000」方案搭配振興券使用即可入住精緻雙床房 / 三人房，皆含早餐、自助式晚餐，其中三人房型晚餐更獻上凱達冠軍牛肉麵套餐，讓旅客睡得好、吃得巧；福容大飯店台北一館蛤限量推出「台北一館＋淡水漁人碼頭情人塔」專案，入住台北市區五星飯店並擁有淡水情人塔夕陽美景只要3,000元，相當於打了3.3折，使用振興三倍券免貼錢可入住精緻客房，免費使用溫泉、健身房及游泳池等設施服務。還有六福旅遊集團所推出的「2020六福嗨FUN暑假」方案，不僅包含台北六福萬怡酒店豪華客房過一晚，還有六福村入園門票、台北101觀景台門票、雙層觀光巴士單程券、台北101美食街飲料兌換券等，使用振興券入住先打9折，再加上安心旅遊方案，等於不用花半毛錢就可以享受到全部專案內容；台北亞都麗緻大飯店的「歐式經典x山景湯泉」方案在使用振興券及安心旅遊方案後，入住台北亞都麗緻大飯店雙人卓越客房住宿一晚（含早餐）以及陽明山中國麗緻（泡湯、山泉水游泳池、健身房、娛樂室）含雙人簡餐，只要399元。台灣觀光協會表示，除了台北星級飯店的頂級享受之外，新亞、三普、阡齊、佳瑛、宏祥、永恆、東南及雄獅等旅行社亦再推出搭配三倍券使用的遊程，盼能延續這波國旅熱潮。台灣觀光協會強調，除了限時限量搶購專區外，線上旅展也同時推出「台北輕奢旅」及「全台防疫行」兩大旅遊產品專區，集結全國觀光業者推出前所未有的組合商品，台北國際旅展線上旅展將持續到九月底，提醒想要以最划算費用體驗奢華國旅的民眾不要錯過。