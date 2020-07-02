沙灘見索尼新PS手把？日男曬「神秘新款」：支援實體戰鬥

先前悠遊卡公司與索尼公司旗下 PlayStation®4 遊戲主機（PS4）取得獨家授權，推出DUALSHOCK®4 無線控制器（DS4）造型悠遊卡，吸引全台不少粉絲關注，紛紛到超商和平台搶購，最近 Sony 更透露最新的家用遊戲機 Play Station 5 消息，而近日在日本就有網友分享自己在沙灘撿到「新款 Play Station 手把」，引來眾人討論。

這名推特帳號為 @cbr6w 的網友近日就貼出一張照片，並發文寫下「最新款的 Play Station 遙控手把」，但仔細一看，其實這是塊與 PS5手把外型神似的石頭，不少原本抱著期待的玩家一看到「手把真相」後也不禁笑翻，紛紛在底下留言。而該則推文也在短短幾天內吸引了 80000 名網友轉貼，超過 40 萬網友按讚。

▲原來推主找到的是一塊來自「石器時代」的遙控手把。（圖／翻攝自 推特 @cbr6w ）

不少期待 Play Station 5 上市消息的粉絲就回覆「空歡喜一場」、「害我以為時空錯亂」、「石器時代嗎」、「這不是拿來遙控的，這根本可以支援實體戰鬥模式了吧」，但也有 Sony 的忠誠玩家表示這其實是「Play Station Zero」、「Play Stone」等，更有台灣網友風趣地將它戲稱為「Play 石tation」。

而事實上，先前台北悠遊卡公司推出的 PS4 手把造型悠遊卡，預購甫上線就被搶購一空，甚至引來大批黃牛已經在各大電商平台喊價拍賣，沒想到經過悠遊卡公司與 Sony 協商後，決定開放不限量供應，只要有預購就一定能拿到貨，導致不少民眾再度排隊搶購，預計將於 2021 年 7 月前全數出貨。（編輯：楊智傑）