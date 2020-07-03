差不到10公尺險衝出跑道　華航A330降落遇電腦失效

交通部民航局公告，日前 1 架國籍航空公司 A330 機型，降落時發生飛控主電腦 1 、 2 、 3 號系統、發動機反推力系統及自動剎車系統均失效事件，目前該事件發生原因尚在調查釐清，將要求航空公司針對該機型發生不預期飛控主電腦失效，訂定風險管控措施，以確保飛航安全。民航局公告指出，某國籍航空公司 A330 機型於雨天濕滑跑道降落階段，當主輪已觸地、反推力準備啟用過程中，駕駛員發現飛控主電腦 1 、 2 、 3 號系統同時失效、發動機反推力系統、自動剎車系統及減速板均失效，導致飛機減速異常，隨即以人工剎車進行減速，飛機最後安全停於跑道末端之前，駕駛員為安全考量，請求拖車拖離跑道。據了解，該航班為 6 月 14 日華航 CI202 浦東－松山航班，機身編號 B-18302 ，當時機上有約 80 名乘客及機組員，落地時因故障，由駕駛以人工剎車進行減速，最後停在跑道末端約 9.1 公尺，並由拖車將飛機拖離跑道。民航局建議， A330 機型航機派遣前，如目的地機場如預報為雨天濕滑跑道，應考量前項不預期狀況影響航機落地性能之因應措施。駕駛員於在空時，對雨天濕滑跑道進場前之落地性能之計算，應將遭遇前項狀況及使用人工剎車所需停機之距離亦列入試算；如有落地距離不足之疑慮時，應考慮轉降其他備用機場。民航局說，航空公司應加強駕駛員有關於雨天濕滑跑道落地時操作注意事項，提高警覺並加強對機載減速系統之功能運作監控，如遭遇自動減速系統失效，須立即反應並轉換為備用或人工方式進行減速操控。國籍航空所屬空中巴士航機，有類似飛控電腦及減速裝置之機型，得參照公告辦理以維飛安。對此，華航回應，將依民航局公告建議內容進行風險評估並採取減緩措施，避免潛在安全風險事件的發生。長榮航空表示，目前沒有類似情況發生，在獲悉此案例後即於第一時間向 Airbus （空中巴士）詢問，請其儘速告知後續必要之作為，並提供 A330 機隊飛行組員知悉。在接獲民航局之飛安公告後，經檢視現行作業政策及程序，均符合飛安公告之建議。