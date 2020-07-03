高中師評指考物理靈活偏難　第一題就考額溫槍、核酸檢測

109年度大學入學物理科指定科目考試已在今（2）日上午結束，台北市高中物理科教師群（下稱物理師群）認為，本次的考題相當靈活，且素材創新，學生需使用較高層次的思考，且基本題較少，整體難度稍高。而今年正逢新冠肺炎疫情，額溫槍的波段與核酸檢驗主題在第一題就出現。





物理師群表示，今年指考試題分布力學占 33 分、 熱學 6 分、 波動 8 分、 光學 11 分、電磁學 33 分、近代物理學 9 分。試題總題數26題。今年物理試題靈活度高，需要思考時間長，素材創新多樣化，題型思考層級較往年提升，難度為近幾年來最高，計算的難度與去年相當，另外題目極具思考性，並非死背公式就輕易得分，能鑑別考生程度。



▲今年正逢新冠肺炎疫情，額溫槍的波段與核酸檢驗主題在第一題就出現。（圖／翻攝自大考中心）





物理師群近一步指出，今年題目應為近5年來較靈活的試題，學生需使用較高層次的思考，基本題較少，對部分同學可能因分數不易取得而產生挫折。非選第一題在進入計算前，需先大量閱讀並理解題意，對大部分同學而言會花費極大心力，才能進入解題階段，此類題型可能會讓多數學生直接放棄撰寫此題，反而無法鑑定學生計算能力。





物理師群總結，考生必須十分熟悉高中物理的教材內容及觀念，才有實力得分，本次試題的特色是生活素養題型豐富，應用性質高，對有實際進行實驗的同學有利，計算難度略高，基本題型偏少，整體難度稍高，為一份極有鑑別度的試題。



