嘉義男叫外送燉飯竟要390元！內容物曝光網全看傻：超盤

▲飯只有紙盒的一半。（圖／翻攝自 PTT 八卦版）

▲令網友傻眼的燉飯本尊。（圖／翻攝自 PTT 八卦版）

外送平台的便利性高使許多人不需出門，只要一「指」便能享用到美味餐點，而在嘉義有名男網友在 app 上單點了一份海陸羅勒青醬起司飯，含外送費共要台幣 390 元，原以為會料多味美，結果打開盒子卻令他傻眼問道「外送燉飯是在貴什麼意思的？」。男網友在 PTT 八卦版上提到，當天因下班後下大雨，晚餐才選擇叫了外送，滿心期待的挑了某家餐廳的海陸羅勒青醬起司飯，他表示「聽名稱海陸應該是很霸氣料多味美吧」怎都沒料想到，只有 2 隻蝦、4 顆蛤蜊、幾塊雞胸肉、一小撮松子和一點點杏鮑菇，飯居然還只有一半，整份價格單點 360 元，還得再加上外送費用，一共是 390 元，使他不解問道「會太貴嗎？還是合理範圍？」。此文曝光後，馬上掀起網友們熱議，「 360 元 我寧願去麵攤切一堆小菜回來，配上自己煮的辛拉麵」、「家裡盤子拿出來倒上面稍微擺盤一下安慰自己吧」、「這啥 連我家樓下的野狗看到都會哭」、「這個我家附近無名店 110 就有，料鋪滿滿」、「嘉義 360 居然花的下去」、「超盤」。也有網友提及，「每次事後去看上面價格都比店內貴超多就很吐血」，說明了外送本就會比在店內用餐還要貴，外送懶人經濟夯，平台抽成賺取費用在早前就已有爭議，各方看法都不一，就看消費者自己怎麼去評估衡量。（編輯：郭佩蓉）