快訊／遠傳電信5G費率出爐　吃到飽最低1399元起

遠傳電信今（ 3 ）日宣布 5G 開台，同時公開資費方案，共有 599 、 799 、 999 、 1,199 、 1,399 、 1,799 、 2,699 等 7 種級距。
其中， 599 至 1,199 資費方案可享 24GB 至 100GB 的 5G 上網傳輸量，超過則是 4G 吃到飽， 1,399 以上資費則是 5G 上網吃到飽，但熱點分享有限制， 10 月 31 日前為吃到飽，之後熱點分享量為 50GB 至 200GB ，超過將降至 10Mbps 。
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