瑞德西韋入化學指考　教師評作答時間足、難度適中

大學指考今（3）日登場，針對化學科測驗試題台北市高中化學科教師群（下稱化學師群）表示，整體試卷難易適中，考生除熟讀課本外，尚須靈活運用所學，以解決生活化與科學探究試題，另外值得注意的是單選13題將「瑞德西韋」藥物入題，鼓勵學生注意時事與科學發展趨勢。全國教師總聯合會則認為，本次題目學測範圍外的高二高三內容，比例甚高，且情境題非常多，符合108課綱的趨勢。化學師群指出，本次化學指考題型多樣，跨章節概念較多，其中計算題題數適中，但計算量稍大，考生必須細心謹慎，而考生除熟讀課本外，尚須靈活運用所學，以解決生活化與科學探究試題。將高中化學實驗與科學探究相結合，這樣的題型設計不但鼓勵高中化學實驗課正常，更引導學生熟悉實驗技能，並進行邏輯推理思考。化學師群近一步表示，考題章節分配平均，難易適中，並無過度艱澀與強調背誦的試題，有助學生學習與教學正常化，圖表題比例高，可有效測驗考生圖表解讀與分析的能力。另外生活相關概念入題，如相對溼度、視網膜感光色素、呼吸作用的調節、清潔劑、橡膠輪胎、空氣污染與觸媒轉換器等，有助學生關注化學與生活的連結，將所學的化學知識運用生活中。而全教總忍為，此次試題靈活且情境題多，肺炎藥瑞德西韋入題，鑑別度高，比去年難。題目對於高分群有相當的鑑別度，試題觀念靈活，沒有融會貫通的學生，不容易拿到分數，另外情境題非常多，符合108課綱的趨勢。