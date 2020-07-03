台灣之星祭破盤價　預約5G不限速699吃到飽

各家電信業者5G服務陸續開台，電信三雄都將吃到飽的價格訂在月租1399元這個門檻上。對此，台灣之星今日表示，推出5G資費第一彈，單辦門號只要三大電信半價即可享有全市場個人頻寬最大的5G不限速上網吃到飽。台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，4G時代，台灣之星的出現讓全民不論使用哪一家電信公司都能享受4G平價吃到飽的紅利，使台灣成為全球4G普及率成長速度最快的國家；進入5G時代，台灣之星仍將秉持初衷，扮演好市場關鍵制衡力量；我們不是第一個開台，但要提供第一合理的資費。朱曉幸指出，考量5G初期電信業者受限網路涵蓋與手機支援性等因素無法提供全台完善服務，台灣之星站在消費者立場貼心推出5G資費第一彈，消費者只要到台灣之星官方網站預約登記，在台灣之星5G開台後即可憑簡訊通知至網路門市或全台實體門市，單辦門號享新申辦/攜碼申辦5G不限速上網吃到飽月租費只要「電信老大哥」半價資格，月租$699，再享網外/市話加碼送250分鐘。另外，台灣之星還針對4G用戶推出續約專案，凡於7/31前續約月租$599起4G資費，即可獨享老客戶5G雙重優惠：(1) 最高免費2年5G體驗、(2) 5G手機再多折最高$6,000元。