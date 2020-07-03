白沙屯媽祖與山邊媽祖　就是要一起去北港！

▲山邊媽祖繞庄賜福。（圖／連宜方攝）

白沙屯媽祖北港進香是台灣的宗教盛事，沒有預定路線的粉紅色跑車是最讓人驚奇的神蹟展現。而我們都知道粉紅色跑車上除了白沙屯媽祖外還有一尊山邊媽祖，從有文字記載以來，兩尊媽祖都是一起到北港進香。其實在更早以前，與白沙屯媽祖共乘神轎的不只有山邊媽祖，但隨著時代演變，始終與白沙屯媽祖相伴的就只有山邊媽祖，兩尊媽祖一起進香的模式也是有歷史因素的。山邊媽祖是鄰近拱天宮的山邊庄的守護神，其由來較難考證，只知道自有記載以來，山邊庄祭祀山邊媽祖採取「輪祀」的方式，每年以擲筊選出爐主，山邊媽祖的金身舊供奉在爐主家中，就是「有神無廟」。近年來因為山邊媽祖的指示而開始建廟，根據目前的資料顯示，已經有一間頗具規模的「山邊媽祖宮臨時廟」。為什麼兩尊媽祖婆會搭同一頂轎子前往北港？其實，山邊媽祖也是有自己的轎子的。根據普遍流傳且廣被接受的說法，是因為在以前物資匱乏的年代，神明要出巡、進香，無論在財力還是人力上都是個不小的負擔，因而有了鄰近的幾個庄頭共同出錢出力的聯合進香的模式。能扛媽祖神轎是個榮譽，所以在過去的某段時間中，扛媽祖神轎在當地甚至被視為「成年禮」，有為媽祖婆效勞過的男性才會被視為能獨立自主的成年人。從兩位媽祖搭同一頂轎子前往北港就能知道，白沙屯與山邊庄的情誼是非常深厚的，想參拜山邊媽祖卻找不到路，只要詢問白沙屯的居民，都會很樂意的告訴你該怎麼走，這就是傳統社會最重視的感情，不僅是神與神，同時也是人與人之間的羈絆。粉紅色跑車要前往北港的那一天，山邊媽祖會先與自己的先鋒官照府千歲將山邊庄巡過一遍，確定一切都平安後才會將守護庄頭的任務交給照府千歲，隨後前往拱天宮，與白沙屯媽祖搭上粉紅色跑車前往北港。從北港回鑾後，粉紅色跑車走到苗栗秋茂園附近就會進行「換轎」，山邊庄的信徒會將「山邊媽祖」請回自己的神轎上，準備回到山邊庄，這時候最常看見的就是兩位媽祖婆離情依依，互相送來送去，誰也不想先離開，由此可見兩位媽祖婆的情誼是何等深厚。（編輯：黃彥昇）