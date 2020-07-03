流量用完變4G吃到飽　遠傳5G資費開賣最低599元起

▲遠傳電信 5G 資費方案分為 599 元至 2,699 元等 7 種級距，吃到飽方案 1,399 元起跳。（圖／記者陳致宇攝）

遠傳電信 5G 資費方案今（ 3 ）日出爐，分為 599 元至 2,699 元等 7 種級距，其中， 599 元至 1,199 元資費方案可享 24GB 至 100GB 的 5G 上網傳輸量，超過則是 4G 吃到飽， 1,399 元以上資費則是 5G 上網吃到飽。遠傳電信表示， 5G 將優先涵蓋六都商圈及人口稠密區，預計今年底建設逾 4 千座基地台，交通部長林佳龍也提醒，希望遠傳電信要注意偏鄉地區的發展。根據遠傳電信規畫， 5G 資費方案共有 599 元、 799 元、 999 元、 1,199 元、 1,399 元、 1,799 元、 2,699 元等 7 種級距，大致上與中華電信、台灣大哥大差異不大。中低資費 599 元至 1,199 元資費方案，可享 24GB 至 100GB 的 5G 上網傳輸量，超過仍可有 4G 吃到飽服務， 1,399 元以上資費則是有 1Gbps 或 1.5Gbps 5G 上網吃到飽。熱點分享部分， 599 元至 1,199 元資費方案與上網傳輸量併計，超過會降速至 5Mbps 或 10Mbps ，1,399 以上資費 10 月 31 日前為吃到飽，之後熱點分享量為 50GB 至 200GB ，超過將降至 10Mbps 。開賣初期遠傳也推出優惠， 8 月 2 日前申辯皆可享 5G 上網吃到飽，申辦 1,399 元以上方案加贈 PICO VR 眼鏡，搭配 5G 旗艦手機最高現折近 3,5000 元。