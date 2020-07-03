穿長裙騎車超危險？女曝「恐怖下場圖」直呼：再也不敢

▲女網友在臉書社團《爆怨公社》 PO 文分享自身經驗。 （圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

▲陌生騎士用剪刀幫忙女網友將裙子剪斷。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

▲也有其他網友將長裙捲入機車風扇的案例。（圖／取自 PTT StupidClown 版）

騎乘機車真的必須要格外小心，許多人怕曬黑，時常穿著長裙或防曬裙來遮陽，但一不小心都有可能會捲進機車風扇之中，在網路上就有名女網友 PO 文抱怨，因為穿長裙沒小心注意，差點造成車禍意外發生的恐怖經歷。該名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，她表示某天晚上騎乘機車時，長裙被捲進機車風扇之中，差點導致她摔車，幸好有及時將龍頭拉正並打方向燈靠邊停下，才沒造成意外事故的發生，因為後方就是台公車，若當場摔車，後果恐怕不堪設想。她還特別叮嚀所有女生「穿裙子騎車真的要綁起來不然就是用外套綁起來固定住！」也可以用外套固定或是綁起來，才不會使裙子隨風失控亂飄，她也感謝在當時陌生騎士的幫忙，一見狀就馬上用車廂內的剪刀將裙子剪斷，還載她尋找機車行，讓她直呼台灣人真的太溫暖。貼文 PO 出後，馬上引起網友熱議，「被風扇捲過一次還好旁邊有好心的店家幫我解圍，女生穿長裙騎車真的要小心」「不只長裙，冬天時也很常在路上提醒圍巾垂下來的騎士要拉好」、「我也有過這經驗 真的很可怕」、「裙子太長的確有可能，因為我也目睹過一次」。不僅是女性要特別注意長裙問題，男性也該注意，有網友也提到「真的真的，還有雨衣、圍巾、雪紡紗，很長的，也請小心」若是遇上下雨天，許多雨衣也都較為寬鬆且長度及膝，沒注意也可能被機車捲入導致危險發生。（編輯：郭佩蓉）