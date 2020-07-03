警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >生活

影／愛愛時間越久愈好？專家破解六大「Ａ片迷思」

影像中心/綜合報導-2020-07-03 17:42:30
▲ 男性泌尿科博士許藍方，破解A片六大迷思。（圖／頂尖事務所 授權）
不少人會藉由觀看成人影片來學習性知識，但卻因為成人影片中錯誤的性觀念，導致男性有「錯誤的期待」。男性泌尿科研究博士「許藍方」整理六大迷思，告訴大家其實這些女生一點都不喜歡！

迷思一、撞越用力越舒服？

享受性愛的當下，男性會想以「用力的撞」展現雄性威嚴，增加優越感，但許藍方表示「做愛不是敲鐘」，重點應該是「慢慢地進去」，在乎對方的感受相當重要。性愛當下最重要的是大腦的感受，所以必須觀察對方反應；但她也表示不是每個女生都是如此，因人而異。

▲
▲ 許博士表示，最佳做愛時間約20~30分鐘。（圖／頂尖事務所 授權）
 

迷思二、做愛時間越久越好？

做愛時間並不是越長越好，若另一半當下感到不享受，你會發現她是「乾」的，因此做越久只會讓兩方疲憊不已、無法享受性愛歡愉。許藍方表示，最佳做愛時間約是20~30分鐘，包含前戲、後戲，而中間重點戲部分約10分鐘左右。

 

迷思三、不用前戲直接來？

成人影片中不少有「直接來」的戲碼出現，普遍男性就認為對女性而言，不用前戲也沒關係。許藍方表示，前戲對於女性其實相當重要，好的前戲、氣氛營造、雙方親密感的享受，可以讓另一半更容易獲得高潮，雙方亦可得到更進階的歡愉感。

 

迷思四、追求潮吹？

許藍方表示，潮吹並不是高潮的指標，只是一個生理現象，勸男性不要再這樣想了。

 

 

迷思五、喜歡顏射？

許藍方提到，有些男性在射精的時候，喜歡射在女生臉上，對他們來說有種「征服感」，有些女生可能喜歡、也可能不喜歡。對於這點，許藍方強調「尊重女伴」是最重要的，倘若對方不喜歡就不要強迫。至於男性喜歡「口爆」的原因，有些男性認為女性嘴巴如同第二個陰道，甚至有人認為嘴巴的吸力勝於陰道。許藍方仍強調「尊重、詢問」女方的喜好與感受比較好。

▲
▲ 許藍方表示不是每個女生都會叫床，且有時候女伴呻吟是為了自己能達到性高潮。（圖／頂尖事務所 授權）
 

迷思六、叫床很大聲？

成人影片中可以聽到演員們賣力的呻吟聲，所以普遍男性認為女性享受性愛當下就「一定會叫床」。許藍方則說明女生叫床有三大原因：

1.因為「享受」而叫，但不見得每個人都會像成人片演員一樣，大叫或者是呻吟。有些人雖然不出聲，但從肢體語言來觀察，就可以了解對方當下感受。

2.「為了自己」而叫，女生為了讓自己達到高潮、讓自己沉浸在愛的感覺裡，來補足另一半前戲不足的部分。

3.「為了另一半」而叫，有些男性認為女伴不叫床就是「不享受」，的確當下是有可能因為不享受而不叫。但若因女方不叫床，男方就不肯罷休，女伴只好假裝很享受地發出聲音，以便能結束這場不享受的性愛。

 

許藍方表示，無論怎樣的性愛迷思與習慣，建議做愛前或過程中，多以對方的感受為主，尊重與詢問對方的喜好，讓對方感受在愛裡面，彼此才能享受性愛的美好。(影音編輯：謝美伶)

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀