教育部打槍稻江停招案！籲校方正常辦學

▲教育部今（2）天表示，在昨（1）日已退回稻江的停辦計畫。（示意圖／NOWnews資料照）

稻江科技暨管理學院在今年5月底交送停辦計畫至教育部，跟對稻江明明還有學生在學卻無預警停辦的行徑，也引發師生與教育團體的不滿，教育部今（2）天表示，在昨（1）日已退回該校的停辦計畫，並呼籲校方應與學生妥善溝通，在評估期間務必正常辦學。





教育部表示，稻江科技暨管理學院在5月28日將停辦計畫報送部內，為確認校方提出的停辦計畫與教職員工生進行的溝通情形及是否符合正當程序，教育部在6月12日至該校進行教職員工生座談。會中教職員工生表示校內溝通程序確有疑慮，如：無法確實反映其意願、部分教職員工對自身權益未充分了解，以及學生接受安置意見分歧等等，教育部在7月1日退回該校停辦計畫。





另外，教育部也指出，因有學生訴求原校畢業，因此請校方朝先停招後停辦之方向規劃。另有學生表達停辦或停招均會影響其權益，希望由教育部進行安置，也請校方評估是否有請部內協助提前安置學生的需求，教育部並要求該校進行前述評估時務必正常辦學，以維護學生受教權益。





而高教工會指出，依《私校學校法》第72條規定，若有「未報經核准，擅自停辦所設私立學校或停止招生」，主管機關經徵詢私立學校諮詢會意見後，得命其解散，故教育部應主動聲請解除董事職務，全面改派公益董事，以維護師生權益。





高教工會也表示，縱使教育部已經駁回稻江停辦計畫案，仍應持續監督學校在來未期間是否仍有不正辦學、逼退教職員生情事，也應確保學生各項受教權益是否獲得保障，包括合乎標準之生師比、原有課程之專任師資與教育資源與設備等。









