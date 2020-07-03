指考生物見新冠病毒特性　杜甫詩句入題幹

▲指考首日最後一科生物考科已在今（2）日下午結束。（示意圖／記者陳明安攝,2020.07.02）

今（2）日為指考首日，最後一科生物考科已經結束，對於今年的考題，台北市高中生物科教師群（下稱生物教師群）表示，今年的題目難易適中，鑑別度高，試題偏重理解和應用，學生需具備各章節的核心知識，再融入分析、歸納、整合的能力。此外新冠肺炎病毒相關共出現4題，還有題幹中出現杜甫的詩句，具有創意。





生物教師群指出，今年的試題涵蓋的知識量多，題幹長度適中。單選題20題、多選題15題、閱讀測驗三大題共8題、實驗題5題、非選題4大題，與往年相同。命題特色為跨章節、跨冊考題比例甚高，共10題，整體而言，試題偏重理解和應用，學生需具備各章節的核心知識，再融入分析、歸納、整合的能力，有別於往年較側重閱讀、擷取資訊和判圖能力，此份考題屬於更高層次的科學素養題，顯見命題老師們的用心。





生物教師群表示，時事題是有關新冠肺炎的考題，為14、15、16、17題共4題。試題內容雖多出自高三選修生物，但許多題目涵蓋基礎生物的相關概念，另與應用生物相關的有3題。選修生物以第無第2章的考題，如往年常考的光合作用和呼吸作用相關內容。





全國教師會則表示，今年的題目符合課綱，難度較去年降低，為近3年來較為平易近人的題目。另外以國文詩句引題，導入神經生理動作電位的原理，具有創意。但實驗題僅著重於靜態的玻片觀察和實驗步驟的理解，可惜缺乏藉實驗引導探究能力的試題，今年情境入題也較少，學生較不受閱讀能力影響。









