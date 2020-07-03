年薪百萬卻喊離職！公職太操「患重症」吐辛酸：差點耳聾

公務員穩定的工作性質，時常被台灣人稱為「鐵飯碗」，甚至有不少學生在選填學校、科系，會以相關領域作為參考依據，只為能專心考上公職人員。但公務人員在替國家、民眾服務的同時，其實也有著一般人看不見的壓力存在，近日就有考上公職年薪來到百萬的過來人，分享自己最後為何選擇離職的心路歷程，引起討論。

原 Po 在 PTT 分享自己是一位分發到公所的土木公務員，任職5年後順利升上課長，年薪也升到逼近百萬，但他肩上的責任也越來越重。在 107 年台灣發生「823水災」，因中南部災情慘烈「我們課都戲稱是八二三泡站，就是泡在水裡站在工地」，甚至連續兩週都沒有假日能夠休息，更一度要連續工作 35 小時不間斷。

▲網友分享公職人員背後壓力。（圖／翻攝自 PTT ）

操勞一個多月之後，他竟然發現自己出現單耳失聰的症狀，除了飽受半聾之苦，還被醫師診斷出罹患「中重度憂鬱症」，就算想要辭職也被身旁親友告誡，叫他再多想想，讓他更感到孤立無援，直到今年初除耳聾、耳鳴外，還開始會暈眩和乾嘔，甚至一度直接暈倒送醫，才讓他決定毅然決然的辭職，打算好好休養。

揭露了考上公職後得承擔的壓力，原 Po 也表示要給自己一段時間，好好想想未來的道路要怎麼走。而不少也身為公職的網友也感到相當心疼，紛紛回應「身體健康勝過一切，覺得你的決定很正確」、「辛苦前輩了，海闊天空，沉澱心情，歲月靜好」、「恭喜你自由了」、「災時真的是沒有在管你幾天沒睡的，祝未來比以前順利」。（編輯：楊智傑）