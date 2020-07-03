台人近年認同感爆棚？最新民調數據一攤開　全場超驕傲

今（ 2020 ）年已過了一半，不少民眾就認為這是個漫長的半年，自從年初一月的總統大選後，就緊接著遇上在全球肆虐的新冠疫情，台灣透過國家隊的努力成功以「Taiwan Can Help 」的口號進行外交，登上國際舞臺，加上近日港版國安法在香港通過，針對「台灣」的認同感也跟著逐漸高漲，而國立政治大學就對此調查，引起討論。

根據國立政治大學選舉研究中心針對台灣民眾的「臺灣人或中國人認同」趨勢做的研究顯示，認為自己是「台灣人」的比例由 58.5 % 上升至 67 %，認為自己既是台灣人也是中國人的比例則是由 34.7 % 下降至 27.5 %，而認為自己是中國人的比例則降至 2.4 %。

▲臺灣民眾身分認同趨勢分布圖。（圖／取自國立政治大學選舉研究中心）

此外，研究中心也統計自 1992 年 6 月起至 2020 年 6 月為止，台灣人重要政治態度分佈的趨勢，結果顯示立場偏向中立無反應的民眾佔比由 40 % 降至 37.8 %，而民進黨支持率則由 28.6 % 提升至 36.8 %、國民黨由 24.1 % 跌至 15.8 %、台灣民眾黨則是自 2.4% 成長到 5.3%，而時代力量小幅下降至 3.3%。

▲臺灣民眾政黨偏好趨勢分佈趨勢圖。（圖／取自國立政治大學選舉研究中心）

另外，針對台灣統獨立場，有 28.7 %民眾認為該維持現狀再決定，偏向獨立的民眾比例則由 21.8 % 上升至 27.7 %，有 23.6 % 的民眾支持永遠維持現狀，而希望「盡快獨立」的比例則提升至 7.4%，「偏向統一、盡快統一」的比例相加則不到 6 %，而對此就有網友表示「我台灣人我驕傲」、「這陣子真的很有感」、「 Taiwan Can Help ！」（編輯：楊智傑）